Nicht ganz so viele Interessenten wie erhofft, aber glücklich über jeden Impfling: Die Corona-Impfaktion der Gemeinde und der Hausarztpraxen aus Nordwalde hat stattgefunden. Geimpft wurden dabei auch Kinder ab fünf Jahren.

Dr. Jutta Siefert impfte am Samstagnachmittag Kinder, die mit ihren Eltern in der KvG-Gesamtschule erschienen waren. Die Gemeinde hatte gemeinsam mit den Nordwalder Hausarztpraxen zu der Impfaktion aufgerufen.

Es war nicht die erste zusätzliche Corona-Schutzimpfungs-Aktion in Nordwalde, doch neu am vergangenen Samstag war, dass sie erstmalig als Kooperation zwischen der Gemeinde und ortsansässigen Hausärztinnen und Hausärzten durchgeführt wurde. Beteiligt waren von 8 bis 15 Uhr im Forum der Kardinal-von-Galen-Gesamtschule in Schichten die allgemeinmedizinischen Praxen Emschermann-Veit, Gerdemann-Leicht, Brockkötter und Siefert.

Die Idee wurde bereits vor Weihnachten geboren, es sollte genug Zeit zur Anmeldung gegeben werden und ein gemeinsamer Termin fand sich schließlich am Samstag. „Wir verzeichneten circa 180 Voranmeldungen“, sagte Ordnungsamtsleiterin Dagmar Hilgenbrink. „Das waren nicht so viele Interessenten wie erhofft“, stellte sie fest, „denn wir hätten noch Kapazitäten für weitere Impflinge gehabt.“ Doch wie könnte man sagen: „Jeder Piks ist ein guter Piks.“

Nicht-Angemeldete dazwischen geschoben

Viele Kinder ab fünf Jahren kamen mit ihren Müttern oder Vätern in die KvG-Gesamtschule, um sich eine Impfung abzuholen. Die meisten waren richtig tapfer und ließen sich von der Injektionsnadel nicht erschrecken.

Verimpft wurden je nach Lebensalter Biontech/Pfizer und Moderna. Offen war der Termin für jeden, auch wer nicht in Nordwalde wohnt, konnte sich anmelden. „Grundsätzlich war die Impfung an eine Anmeldung gebunden“, so Hilgenbrink. Doch wer ohne Termin im Forum der KvG erschien, wurde nicht abgewiesen. „Wir haben immer einen Weg gefunden, Nicht-Angemeldete dazwischen zu schieben.“ Manche fuhren erst wieder nach Hause und wurden angerufen, sobald etwas Luft war.