Jetzt geht die Arbeit richtig los

Der Anfang ist gemacht, jetzt geht die Vorbereitung auf das Host-Town-Programm in Nordwalde und dem Kreis Steinfurt aber erst so richtig los. Im Februar 2021 hatten erste Gespräche über eine mögliche Bewerbung als Gastgeber-Kommune bei den Special Olympics World Games stattgefunden, erinnerte sich Sebastian Richter, Leiter der Evangelischen Jugendbildungsstätte (Jubi), bei einem Treffen des Kernteams: „13 Monate und einen Tag später sitzen wir zusammen und können feiern.“

Trotz der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie, viele Treffen, die wieder und wieder nur digital stattfinden konnten, stellten die Verantwortlichen ein Bewerbungsvideo auf die Beine, das alle begeistert hat. „Alle, die das Ergebnis des Bewerbungsvideos gesehen haben, waren emotional total angefixt“, sagte Bürgermeisterin Sonja Schemmann. Um die Nordwalder Bewerbung habe sie sich nie Sorgen gemacht, erklärte Rita Albrecht-Zander von den Special Olympics NRW, die am Treffen des Kernteams in der Jubi ebenfalls teilnahm. Bis Berlin seien „alle am Schwärmen“ gewesen.

Angebote

Bei der Zusammenstellung der Unterlagen seien sie erstaunt gewesen, wie viele inklusive Angebote es in Nordwalde bereits gibt, sagte Schemmann. Da spielt nicht zuletzt die Jugendbildungsstätte eine Rolle: „Die Jubi steht für Inklusion.“ Bevor die internationalen Sportlerinnen und Sportler im Juni 2023 an den Wettbewerben der Special Olympics in Berlin teilnehmen, werden sie in den Host Towns empfangen. Doch die Projekte der Gastgeber-Kommunen sollen sich nicht nur auf die kurze Zeitspanne beschränken, in der die Delegationen vor Ort sind, sondern nachhaltig sein. „Zum einen geht es um die vier Tage, aber auch um das große Ganze“, sagte Rita Albrecht-Zander.

Kampagne

Gemeinsam mit Vereinen, Verbänden und Institutionen soll eine Kampagne auf die Beine gestellt werden, die nicht nur in Nordwalde, sondern auch den anderen Kommunen im Kreis Steinfurt sichtbar sein soll. „Es ist richtig schön, dass wir so viele Vereine und Organisationen gewinnen konnten, die mitmachen“, sagte Kerstin Heitmann aus der Gemeindeverwaltung. Anfang der kommenden Woche kommen sie zu einem Treffen zusammen.

Das Kernteam soll künftig als Host-Town-Komitee firmieren und vergrößert werden. Bislang gehören diesem neben Sonja Schemmann und Kerstin Heitmann von der Gemeinde auch Sozialdezernent Tilman Fuchs und Sonja Bruns vom Amt für Schule, Sport und Integration des Kreises Steinfurt sowie Sebastian Richter und Svenja Hoffmann von der Jubi an. Aus verschiedenen Bereichen könnten nun weitere Personen dazustoßen, wie Vereinen, Schule oder Kita. Darüber hinaus soll es ein Willkommensnetzwerk geben. Es warten einige Aufgaben auf die Verantwortlichen – von der Koordination der Aktivitäten über Bündelung der Fördermöglichkeiten bis zur Klärung der Fragen etwa zur Logistik.

Agentur

Svenja Hoffmann, Leiterin des Fachbereichs Inklusion der Jubi, hat sich Gedanken um eine Kampagne gemacht. Diese könnte in Zusammenarbeit mit einer Agentur entstehen. Um die Kampagne mit Inhalten zu füllen, soll ein Workshop in der Jubi veranstaltet werden. Wichtig ist Hoffmann dabei, alle zu beteiligen, Vertreterinnen und Vertreter von Vereinen, Verbänden und Co. ebenso wie Menschen mit Behinderung. „Ich glaube nur, wenn alle mit im Boot sind, lebt so eine Idee“, sagte Hoffmann, das habe man bei dem Bewerbungsvideo gesehen.

Eine Idee ist, bei der Kampagne „anfassbare Elemente“ zu schaffen, die von Ort zu Ort im Kreis Steinfurt wandern könnten: „Etwas sichtbares, das man damit verbindet“, sagte Sonja Schemmann. „Die Idee ist toll.“ Welche Aktionen genau umgesetzt werden, wird in den nächsten Wochen und Monaten erarbeitet.

Wenn noch weitere Vereine, Verbänden und Institutionen sich beteiligen möchten, können sie sich an Kerstin Heitmann unter Telefon 0 25 73 / 92 91 19 oder per E-Mail an heitmann@nordwalde.de wenden.