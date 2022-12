„Jonas & Frank“ im „Wetterhäuschen“

Handwerk ist bunt, vielfältig und spannend. Das erfuhren die Kinder im DRK-Familienzen­trum „Das Wetterhäuschen“ in Nordwalde bei dem Besuch von „Jonas & Frank“ von der Kreishandwerkerschaft (KH) Steinfurt-Warendorf. Das Handwerk den Kindern näherbringen, ist das Ziel von KH-Hauptgeschäftsführer Frank Tischner. Und dafür hat er sich seinen Freund Jonas als Begleiter ausgesucht.

Jonas, eine Handpuppe „mit großer Klappe, aber noch null Ahnung, was er nach der Schule machen soll“, und Frank, gelernter Bäcker und Konditor mit Meisterbrief, besuchen Kindergärten und Kitas in der Region, die sich dafür mit einem Bild beworben hatten, heißt es in einer Presseinformation der KH.

Handwerk erleben mit allen Sinnen

Jetzt kamen die beiden nach Nordwalde. Mit großem Interesse und viel Fantasie beteiligten sich die Kinder am Gespräch, in dem sie bewiesen, dass das Handwerk in ihrem Leben und Erleben fest verankert ist. In einem Spot der nationalen Imagekampagne des Handwerks heißt es treffend: „Handwerk liegt in der Natur des Menschen.“

Handwerk erleben mit allen Sinnen – sei es mit Laugenbrötchen vom Bäcker oder beim Greifen und Begreifen von Materialien und Werkzeugen, die Jonas den Kindern mitgebracht hatte, – alles dies konnten die Kinder laut KH beim Handwerk erleben. Nicht zuletzt erfuhren sie auch, dass es im Handwerk den Schornsteinfeger-Beruf gibt, der den Menschen Glück bringt.

Die beiden Besucher hätten allen und sich selbst viel Spaß und Jonas eine gute Idee gebracht, was er einmal werden will,