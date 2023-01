Kahlschlag für den Solarstrom

Wolfgang Holzer hat mit dem Bauamt des Kreises Steinfurt gesprochen, sich an die Gemeinde Nordwalde gewandt, einen Brief an Landrat Dr. Martin Sommer geschrieben, sogar ein Landesministerium und ein Bundesministerium kontaktiert – und schließlich resigniert doch den Kahlschlag gewählt, im wahrsten Sinne des Wortes: Er hat Bäume vor seinem Haus in Westerode gefällt. Denn im Februar wird eine Photovoltaikanlage auf das Dach gebaut, die Bäume haben dort bislang für Schatten gesorgt. „Das tut mir echt in der Seele weh“, sagt Holzer über die Fällaktion. „Aber ich habe irgendwann gesagt: Jetzt reicht es.“ Denn eigentlich hätte alles ganz anders kommen sollen.

