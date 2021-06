Kein elfter Jahrgang an der KvG

Nordwalde

An der Kardinal-von-Galen-Gesamtschule wird im kommenden Schuljahr kein elfter Jahrgang gebildet. Es haben sich nur 18 Schüler dafür angemeldet. Das reicht für einen eigenen Oberstufenjahrgang an der KvG nicht aus. Deshalb kooperiert die Schule mit der Nelson-Mandela-Gesamtschule in Greven.

Von Vera Szybalskiund