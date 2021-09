Keine Einigkeit beim Keller

CDU und FDP sind dafür, Grüne, SPD und UWG dagegen: Das neue Bürgerzentrum wird vollunterkellert. Nach dem bisherigen Planungsstand hätte es nur eine Teilunterkellerung gegeben. Was in den zusätzlichen Räumen untergebracht werden könnte, dafür hat die Verwaltung auch schon eine Idee.

Soll nur ein Teil des Bürgerzentrums unterkellert werden oder das ganze Gebäude? Oder sollte es doch lieber gar keinen Keller geben? Mit diesen Fragen haben sich die Ratsmitglieder in der Sitzung am Dienstagabend auseinandergesetzt – und waren dabei in zwei Lager gespalten: Während CDU und FDP eine Vollunterkellerung befürworteten, ging es Grünen, SPD und UWG gar nicht so sehr um den Keller an sich als vielmehr um die hohen Kosten für das Bürgerzentrum, die durch ein vollständiges Kellergeschoss noch steigen. Auf 142 800 Euro schätzt das Büro Uding Projektmanagement die zusätzlichen Kosten. Mit den Stimmen von CDU und FDP votierte der Rat schließlich für eine Vollunterkellerung. Grüne, SPD und UWG stimmten dagegen.