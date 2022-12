Keine endgültige Entscheidung

Sollen die Nordwalder Sport- und Kulturvereine regelmäßig im Ausschuss gehört werden? Dafür hat die SPD-Fraktion plädiert und einen entsprechenden Antrag gestellt, der am Donnerstagabend im Schul-, Sozial-, Kultur- und Sportausschuss diskutiert wurde. Nach Vorstellung der Sozialdemokraten sollten die Sportvereine, die Anlagen und Sportstätten der Gemeinde nutzen, mindestens einmal im Halbjahr zu ihren Anliegen gehört werden. Vertreterinnen und Vertreter der Kulturvereine sollten demnach einmal im Jahr in den Schulausschuss eingeladen werden. Ein konkreter Beschlussvorschlag fehlte in dem Antrag.

Der Ausschuss stehe für vier Bereiche und die der Kultur und des Sports sollen „ein bisschen mehr ausgefüllt“ werden, sagte Jens Lücke, sachkundiger Bürger der Sozialdemokraten. Die Fraktion sei von einem Verein angesprochen worden, der angeregt habe, dass die Belange der Vereine auch mal im Ausschuss angesprochen werden könnten. Ein Vorschlag, den Lücke begrüßte. Die Vereine könnten der Politik dann ihre Problemfelder vorstellen und wobei sie die Unterstützung des Ausschusses benötigen könnten.

Vereinen eine Plattform bieten

In ihrem Antrag hatten die Sozialdemokraten geschrieben, es sei zu prüfen, ob die Nordwalder Sportvereine einen gemeinsamen Vertreter benennen. Dieser könne als ständiges, beratendes Mitglied an den Sitzungen des Schulausschusses teilnehmen und die Mitglieder über die Entwicklungen der Vereine informieren. Generell gehe es darum, „den Vereinen eine Plattform zu bieten, wie immer das auch organisiert wird“, sagte Jens Lücke am Donnerstag. „Das sollen die Vereine selber entscheiden.“

Bei den anderen Fraktionen stieß der Vorstoß der SPD auf geteiltes Echo. Die UWG und die Grünen signalisierten grundsätzlich Zustimmung. „Wir können uns schon vorstellen, dass die Sportvereine sich treffen und einen Sprecher wählen“, sagte etwa Hedwig Schulze Wettendorf (UWG).

„ »Das jetzt ein bisschen auf die Vereine zu schieben, finde ich nicht richtig.« “ Tobias Elshoff

Die CDU konnte sich nicht damit anfreunden. „Das jetzt ein bisschen auf die Vereine zu schieben, finde ich nicht richtig“, sagte Fraktionsvorsitzender Tobias Elshoff. Man könne den viel beschäftigten Ehrenamtlichen nicht noch auftragen, dass sie einen Sprecher für alle Vereine wählen sollen. Der Ausschuss sei bislang und in Zukunft „immer offen für Vereine“, wenn diese sich vorstellen oder Anliegen vorbringen wollen, sagte Elshoff. „Aber einen regelmäßigen und festen Termin sehe ich nicht.“ Zudem Vereinsvertreter auch die Politikerinnen und Politiker ansprechen würden, wenn sie ein Anliegen haben. „Jeder kennt doch einen. Wer was hat, spricht jemanden an“, sagte der CDU-Fraktionsvorsitzende.

Klaus Grummel fehlte derweil „die Fantasie, was wir hier beschließen sollen“. Grundsätzlich spreche nichts dagegen, wenn sich die Vereine vorstellen wollen, sagte der FDP-Fraktionsvorsitzende. „Aber die Vereine in die Pflicht zu nehmen, damit tun wir uns ganz schwer.“

SPD zieht Antrag zurück

Bürgermeisterin Sonja Schemmann sprach das „rege Vereinsleben mit weit über 100 Vereinen“ an und fragte, wo die Grenze gezogen werden soll: „Ich halte das für sehr schwierig.“ Sie ging auch auf die einzelnen Bereiche des Ausschusses ein: Es sei ein Schulausschuss, weil die Gemeinde Schulträger ist. Ein Sportausschuss, weil sie Sportstätten vorhält. Ein Kulturausschuss, weil die Gemeinde Veranstaltungsorte habe, die in kultureller Hinsicht genutzt werden. Und ein Sozialausschuss wegen des Fachbereichs Ordnung und Soziales.

Die Bürgermeisterin brachte schließlich einen Kompromiss ins Spiel: Die SPD solle erst mal auf die Vereine zugehen. Wenn es dann jemanden gebe, der als Sprachrohr fungieren wolle, „dann konkretisieren Sie den Antrag und bringen ihn neu ein“, sagte Schemmann in Richtung der SPD. Die Kritikpunkte seien nachvollziehbar, sagte Jens Lücke, der den Antrag schlussendlich zurückzog und jetzt auf Reaktionen der Vereine hofft.