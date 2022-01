Keine Impfung in den Apotheken

Nordwalde

Die Corona-Impfung in einer Apotheke erhalten? Das ist zwar theoretisch, derzeit aber nicht in Nordwalde möglich. Sowohl in der Rathaus-Apotheke als auch in der Ludgerus-Apotheke wird erst einmal nicht zur Spritze gegriffen. Das hat mehrere Gründe.

Von Sigrid Terstegge