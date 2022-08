Keine Müllverbrennungsanlage

Ofen- und Luftheizungsbauermeister Oliver Neugebauer kann sich seit der Pandemie vor Aufträgen für die Installation seiner Holzöfen nicht mehr retten. Mit Ausbruch des Ukraine-Krieges und der damit verbundenen Energiekrise sind seine Auftragsbücher bis ins nächste Jahr hinein voll. Allerdings befürchtet der Nordwalder, dass mangels Brennholz alles andere in den Öfen verfeuert wird, als der nachwachsende Rohstoff.

Die seit Beginn der Corona-Pandemie schon hohe Nachfrage nach Kamin-, Holz- oder auch Kachelöfen ist mit Ausbruch des Krieges in der Ukraine noch einmal exorbitant stark gestiegen. Ofenbauer wie Ofen- und Luftheizungsbauermeister Oliver Neugebauer aus Nordwalde können sich vor Aufträgen besorgter Kunden kaum retten, die aufgrund der Unsicherheit bei den Erdgaslieferungen eine zusätzliche Heizmöglichkeit in Haus oder Wohnung einbauen wollen. In diesem Zusammenhang ist auch der Ansturm beim Brennholz riesengroß.