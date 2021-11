Keine nassen Pfoten bei „Nordwaldi“

Physik stand im Mittelpunkt der zweiten Nordwalder Kinder-Uni an der KvG-Gesamtschule. Die Viertklässler der beiden Grundschulen bastelten Boote, die möglichst viele Gewichte tragen sollten. Natürlich mit dabei war Schulhund „Nordwaldi“, das Maskottchen des Gemeinschaftsprojekts.

Kinder-Uni an der KvG

Natürlich darf „Nordwaldi“ bei dem Experiment im Physikraum nicht fehlen. Der einjährige Schulhund der Kardinal-von-Galen-Gesamtschule ist das Maskottchen der Nordwalder Kinder-Uni, die am gestrigen Freitag zum zweiten Mal stattfand. Es ist ein Gemeinschaftsprojekt aller drei Schulen im Ort, das unter dem Motto „Mit ‚Nordwaldi‘ dem Wissen auf der Spur“ läuft. An vier Terminen kommen die Viertklässlerinnen und Viertklässler der Gangolfschule und der Wichernschule in die KvG. Diesmal stand Physik auf dem Seminarplan.

„Nordwaldi“ und Besitzerin sowie KvG-Lehrerin Sonja Ipek holten die Schüler am Freitagmorgen auf dem Schulhof ab und brachten sie zu Lehrer Jens Diesel, der schon im Physikraum wartete und gleich die Aufgabe erklärte: Auf dem Weg zur Schule kommt „Nordwaldi“ an einem Fluss vorbei. Damit er keine nassen Pfoten bekommt, sollen die Schüler Boote bauen, die die Hündin über den Fluss bringen.

Schiffe aus Strohhalmen, Alufolie und Papier

Bevor sich die Viertklässler mit Strohhalmen, Alufolie und Papier hinsetzten, um Schiffchen zu basteln, testete Diesel mit ihnen noch, welche Materialien überhaupt schwimmen und welche nicht. Wie sieht es mit einer Getränkedose aus? Die schwimmt. Und mit einem Luftballon? Der auch. Was ist mit Sand? Der geht unter. Und wenn ein aufgepusteter Luftballon mit Sand gefüllt ist? Dann schwimmt er.

Kinderuni an der KvG-Gesamtschule Nordwalde Foto: Vera Szybalski

Mit dem Wissen begannen die Viertklässler, verschiedene Konstruktionen zu bauen. Manche waren rund, andere länglich, wieder andere quadratisch, alle einte: Die ersten gebauten Boote hatten noch etwas Nachbesserungsbedarf. Diesel spielte mit den Grundschülern ein Schiffe versenken der anderen Art: Die Konstruktionen wurden aufs Wasser gesetzt und anschließend beluden die Mädchen und Jungen sie mit Gewichten. Die ersten sanken recht schnell.

16 Gewichte auf einem Boot

Die eine richtige Lösung gibt es beim Bauen der Konstruktion nicht, sagte Diesel. Ein paar Bedingungen sollten aber erfüllt sein. „Wie sieht ein normales Schiff aus?“, fragte er. „Das braucht einen Rand, damit nicht direkt Wasser hereinläuft. Und es sollte stabil in der Mitte sein.“ Mit den Hinweisen tüftelten die Viertklässler weiter an ihren Booten, die immer besser wurden. Schließlich gelang es einer Schülerin, dass 16 Gewichte auf dem Schiff hielten, bevor es sank – Rekord in der 4a der Wichernschule.

Dann war die Physik-Stunde schon vorbei. „Nordwaldi“ brachte die Klasse wieder nach draußen. Der Mischling aus Zwergpudel und Chinesischem Schopfhund, mit dem Sonja Ipek eine Ausbildung zur Therapiebegleithündin gemacht hat, erwartete schon die nächsten Viertklässler.

Bei der Kinder-Uni im Dezember, wenn Chemie im Mittelpunkt steht, sind die Schüler dann wieder mit „Nordwaldi“ dem Wissen auf der Spur.