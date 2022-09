Keiner will Ortskaiser werden

Groß ist die Enttäuschung in den Reihen der Vereinigten Schützengesellschaften zu Nordwalde. Am Samstag warteten alle gespannt darauf, wer das amtierende Ortskaiserpaar Elsbeth und Heinz Bölscher ablösen würde, doch daraus wurde nichts. Es traten zwar mehrere ehemalige Könige an, um den hölzernen Vogel zu erlegen, doch als es richtig ernst wurde, traute sich keiner mehr an das Gewehr. Auch weitere ehemalige Majestäten waren nicht zu bewegen, um die Ortskaiser-Würde zu kämpfen.

So mussten die sieben Mitgliedsvereine plus Frauenschützen als Gastverein unverrichteter Dinge von der Vogelstange zur Kardinal-von-Galen-Gesamtschule marschieren. Ganz umsonst war der Weg jedoch nicht. „Jetzt gibt es heute Abend zwar, wie sich viele gewünscht haben, keinen Kaiser-, dafür eben einen Schützenball“, sagte Klaus Kuhlmann vom geschäftsführenden Vorstand.

Um 14 Uhr traten an der Kirche rund 400 Schützen an, um gemeinsam zur Vogelstange zu marschieren, nachdem Bürgermeisterin Sonja Schemmann eine Ansprache gehalten hatte. Das Jubel-Ortskaiserpaar Renate und Josef Höffker, das im Jahr 1979 den Thron bestieg, konnte aufgrund eines anderen Termins nicht am Schützenball teilnehmen.