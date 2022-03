Auf die Waffelbackaktion musste die Wichernschule verzichten, Geld für die Partnerschule in Ghana haben die Schülerinnen und Schüler trotzdem gesammelt: Für 620 Euro kann in Yipala ein weiteres Projekt umgesetzt werden, wie schon einige zuvor.

Wichernschule sammelt Spenden für Partnerschule in Yipala

Spendenübergabe der Wichernschule an den Freundeskreis Ghana (v.l.): Schulleiter Johannes Neumayer, Margret Wältring vom Freundeskreis Ghana, Sophia Bömer, Erik Thiemann und Annette Schulte-Sutrum vom Freundeskreis Ghana.

Kinder helfen Kindern: Die Wichernschule hat wieder Spenden für die Partnerschule in Yipala gesammelt. Anders als in früheren Jahren musste die Grundschule dabei aber auf ihre Waffelbackaktion verzichten, die coronabedingt erneut nicht stattfinden konnte. Dennoch wurde ein Weg gefunden, Spenden zu sammeln: Die Landbäckerei Elshoff hatte 250 Stück Lebkuchen für die Wichernschule gebacken. „Die haben wir nicht verkauft, sondern gegen Spenden abgegeben“, sagte Schulleiter Johannes Neumayer. Dabei sind 620 Euro zusammengekommen. Elshoff hat aus dem eigenen Geldbeutel auch noch etwas hinzugetan.

Wofür das Geld in Yipala eingesetzt wird, ist noch nicht entschieden, sagten Annegret Schulte-Sutrum und Margret Wältring vom Freundeskreis Ghana, die den Scheck aus den Händen von Sophia Bömer (4a), Erik Thiemann (4b) und Johannes Neumayer entgegennahmen. Klar ist nur: Die Spenden können in Yipala gut gebraucht werden. Das zeigen die angestoßenen oder bereits realisierten Projekte in Ghana, es hat sich bereits viel getan seitdem die Partnerschaft besteht: Weite Teile des Daches, die bei einem Sturm beschädigt worden waren, sind repariert worden. Mit Geldern aus Nordwalde ist eine kleine Küche gebaut worden. Und es sind Klassenräume entstanden.

Schulhof könnte gestaltet werden

Erste Ideen, was mit den neuen Spenden aus der Wichernschule umgesetzt werden könnte, gibt es bereits. Der Schulhof sei „eine kahle Landschaft“, dafür könnte sich Margret Wältring beispielsweise Spielgeräte vorstellen. Rund um Ostern reist Annegret Schulte-Sutrum nach Ghana, dann soll besprochen werden, wofür die 620 Euro genutzt werden können.

„Das ist immer wichtig“, sagte Johannes Neumayer: Zu wissen, dass die Spenden vor Ort auch tatsächlich ankommt. Er ist sicher: „Das ist gut investiertes Geld.“ Egal, ob in Yipala oder Nordwalde: „Bildung ist für uns alle wichtig“, sagte Neumayer. Die Spendenaktion ermögliche auch immer einen Blick über den Tellerrand hinaus. Dabei könne einem bewusst werden, „wie gut wir es hier eigentlich haben“, sagte Neumayer, „nicht nur finanziell, sondern auch in dem politischen System, in dem wir leben.“