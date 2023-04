Wenn ein Familienmitglied oder Freunde sterben, trauern auch Kinder. Doch auf eine andere Art und Weise als Erwachsene. Wie genau und wie Eltern am besten damit umgehen, weiß die Nordwalder Begräbnisseelsorgerin Andrea Beenen.

Wenn Papa oder Mama, Oma oder Opa sterben, stürzt das Familien in eine Ausnahmesituation. Auf die Erwachsenen wartet in den Tagen nach dem Tod viel organisatorische Arbeit rund um die Beerdigung. Doch wie gehen Kinder mit der Trauer um? Eine Frau, die sich mit solchen Situationen auskennt, ist Andrea Beenen. Sie arbeitet in einer Doppelrolle bei der Kirchengemeinde St. Dionysius, hauptamtlich als Sozialpädagogin im multiprofessionellen Seelsorgeteam und ehrenamtlich als Begräbnisseelsorgerin. Eines stellt Beenen sofort klar: „Ein Kind trauert ganz anders als Erwachsene.“