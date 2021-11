Klein, fein und für alle was dabei

Er ist klein, aber fein: An dem Pättken zwischen Grüner Weg und Wallgraben haben der Förderverein Nordwalder Spielplätze, die Gemeinde und der Bauhof einen neuen Spielplatz gestaltet und nun eröffnet.

Eröffneten in kleinem Rahmen den neuen Spielplatz zwischen Grüner Weg und Wallgraben (v.l.): Mareike Wissing, Bürgermeisterin Sonja Schemmann, Michael Ross, Carina Plett, Merle Isermann, Reinhard Bettermann und Myriam Meyer mit Kindern, die die neuen Spielgeräte gleich schon mal austesteten.

Merle Isermann hat schon eine Idee, wer künftig an dem Pättken zwischen Grüner Weg und Wallgraben Halt machen könnte: „Die Oma mit dem Enkel, die Memory spielt oder Tic-Tac-Toe.“ Die beiden Spiele, über die Isermann spricht, sind dort nicht auf kleinen Karten oder Papier zu finden, sondern aus Holz. Sie sind Teil des neuen Spielplatzes, den der Förderverein Nordwalder Spielplätze, diesmal hauptverantwortlich in Person von Merle Isermann, Carina Plett und Myriam Meyer, in Zusammenarbeit mit Gemeinde und Bauhof gestaltet und nun eröffnet hat.