Kleine Fliesen im Sanitärbereich

Mitglieder des Rates entscheiden sich in Sondersitzung für Bodenbeläge des neuen Bürgerzentrum

Nordwalde

In einer Sondersitzung des Rates wurde jetzt entschieden, welche Bodenbeläge in Teilbereichen des neuen Bürgerzentrums verlegt werden sollen. Außerdem beschloss die Kommunalpolitik, welche Art von Fliesen in den sanitären Anlagen verbaut werden.

Von Matthias Lehmkuhl