Komplexe Handyeinstellung wird zum Verhängnis

Bei einer Wohnungsdurchsuchung hatten Ermittler neun Dateien mit kinderpornografischen Schriften bei einem 39-jährigen Nordwalder gefunden. Die Richterin im folgenden Prozess sah den Tatvorwurf als erwiesen an und verhängte eine Freiheitsstrafe, die zur Bewährung ausgesetzt wurde.

Das Amtsgericht Steinfurt hat am Dienstag einen 39-jährigen Nordwalder zu einer Freiheitsstrafe von vier Monaten verurteilt, die zur Bewährung auf zwei Jahre ausgesetzt wurde. Außerdem muss der Mann 80 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten.

Die Richterin am Amtsgericht sah den von der Staatsanwaltschaft erhobenen Tatvorwurf des Besitzes kinderpornografischer Schriften als erwiesen an. Insgesamt neun Dateien waren im September 2020 bei einer Wohnungsdurchsuchung aufgrund eines vermuteten Verstoßes gegen das Waffengesetz auf dem Smartphone des Nordwalders sichergestellt worden. Die Bilder und Videos zeigen unter anderem Aufnahmen, bei denen Kinder missbraucht wurden.

Bemühen nicht weit genug

Der vierfache Familienvater versicherte vor Gericht, dass ihm besagte Dateien unverlangt zugeschickt worden seien. Er habe große Anstrengungen unternommen, um diese von dem Handy, das er auch dienstlich nutzte, zu löschen. Dies habe sich allerdings als kompliziert erwiesen. Das Problem: Die Einstellungen des Handys seien so gewählt gewesen, dass Dateien in einer Cloud gespeichert werden. Von dort aus seien sie immer wieder zurückgespielt worden – auch wenn er sie aus dem Messengerprogramm löschte. Er sei sogar mit dem Dienstanbieter in Kontakt getreten, um die Dateien endgültig zu entfernen, beteuerte der Angeklagte.

Der Richterin ging dieses Bemühen nicht weit genug. Im Gegenteil: Der Angeklagte habe billigend in Kauf genommen, dass sich die Dateien über einen längeren Zeitraum auf seinem Smartphone befinden. In einem Fall war es sogar nachweislich zu einer Weiterleitung der Datei gekommen. „Sie hätten alles unternehmen müssen, um die Dateien schnellstmöglich vollständig zu löschen, diese Verantwortung tragen Sie“, so die Richterin mit Bezug auf die aktuelle verschärfte Rechtsprechung.

Besitz fördert Leid der Kinder

Man müsse sich im Klaren darüber sein, dass jedweder Besitz kinderpornografischer Schriften das Leid der Kinder fördere. Daher sei die vorgesehene Bestrafung bei Verstößen vom Gesetzgeber deutlich stringenter eingestuft geworden.

Zugunsten des Angeklagten habe seine bereits länger andauernde straffreie Führung sowie das grundsätzliche Eingeständnis, dass die Dateien auf dem Handy gespeichert waren, gesprochen.

Mit dem Urteil blieb die Richterin unter der Forderung des Staatsanwaltes, der acht Monate Freiheitsstrafe für angemessen hielt. Die Verteidigerin hatte mit der Begründung, ihr Mandant habe alles mögliche versucht, die Dateien dauerhaft zu löschen, auf Freispruch plädiert.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, die Revisionsfrist beträgt eine Woche.