„Krasse Vorbereitung“

„Viele Gaben. Ein Geist“ – unter diesem Motto wurde die Firmung am vergangenen Wochenende in der St.-Dionysius-Kirche gefeiert. 39 Jugendliche erhielten von Weihbischof Dr. Christoph Hegge das Sakrament der Firmung.

Nach den in den vergangenen beiden Jahren strengen Corona-Regeln konnten in diesem Jahr alle Firmbewerberinnen und Firmbewerber in einem Gottesdienst gemeinsam das letzte der drei Initiationssakramente, Taufe, Erstkommunion und Firmung, feiern. Zudem gab es keine Begrenzung der Gästeanzahl. Bereits einige Minuten vor der Messe waren alle Sitzplätze in der Kirche besetzt. Aufgrund der guten Planung und Begleitung durch das Küsterteam war der Ablauf reibungslos. Da in diesem Jahr die Firmung auf den zweiten Advent fiel, unterstrich die adventlich geschmückte Kirche den besonderen Charakter des Anlasses. Ebenso begleitete ein Kinderchor unter Leitung von Kirchenmusiker Thorsten Schlepphorst musikalisch den Gottesdienst und die Sakramentenspendung durch den Weihbischof.

Die Vorbereitung der Jugendlichen übernahm in diesem Jahr die Gemeinde der Pfarrei St. Dionysius. Aufgrund eines fehlenden ständigen Katechetenteams führten Gemeindemitglieder koordiniert verschiedene Projekte mit den Jugendlichen durch und bereiteten die Jugendlichen mit Gesprächen und sozialem Engagement auf die Firmung vor.

Besonders beeindruckend war das Projekt „Auf der Suche nach den Regenbogentränen“, das von Andrea Beenen und Andreas Feld begleitet wurde: Bei einem Treffen wurde von den Jugendlichen ein Sarg gestaltet, der vom hiesigen Bestattungsunternehmen Dartmann bereitgestellt wurde. Dieser kreativ und bunt gestaltete Sarg fand auch in der Feier zur Firmung seinen Platz und so ging der Weihbischof bereits bei der Begrüßung auf diese thematisch „krasse Firmvorbereitung“ ein, bei der Tod und Leben im Mittelpunkt standen. „Offensichtlich trifft dieses Projekt thematisch genau das, was die Jugendlichen interessiert und bewegt. Sonst hätten sich wohl nicht 33 von 39 Jugendlichen entschieden, an diesem Projekt teilzunehmen“, so Pastoralreferent Jonas Born.

Unter #Inklusion und #wheelmap beteiligte sich auch in diesem Jahr Fabian Löckener von der youngcaritas Steinfurt an der Firmvorbereitung. Bei diesem Projekt setzten die Jugendlichen sich an einem Vormittag mit dem Thema Inklusion auseinander und machten sich schließlich in Kleingruppen mit Rollstühlen auf den Weg, um Nordwalde so zu erkunden und Hindernisse selbst zu erfahren und diese online für alle ersichtlich zu machen.

„Ich wünsche dir alles Gute und eine richtig tolle Feier heute – weil du es wert bist!“, beglückwünschte der Weihbischof die Jugendlichen nach der Sakramentenspendung.