L 555 wird zur Einbahnstraße

Die Regionalniederlassung Münsterland von Straßen.NRW saniert ein Teilstück der L 555 zwischen Nordwalde und Greven. Die Arbeiten erfolgen in zwei Bauabschnitten. Der Verkehr soll in nächster Zeit mit einer Einbahnstraßenregelung durch die Baustelle geleitet werden.

So sieht die Umleitung während des ersten Bauabschnitts an der L 555 zwischen Nordwalde und Greven aus.

Die Autofahrerinnen und Autofahrer auf der Landstraße 555 müssen sich in den nächsten Monaten auf eine Baustelle mit Straßensperrung und Umleitungen einstellen: Die Regionalniederlassung Münsterland von Straßen.NRW saniert ein rund drei Kilometer langes Teilstück der Landstraße zwischen Nordwalde und Greven. „Bei den Arbeiten handelt sich um einen Vollausbau, zusätzlich erhält die L 555 eine neue Fahrbahnentwässerung“, schreibt Straßen.NRW in einer Pressemitteilung. Darüber hinaus werden das Brückenbauwerk „Mühlenbach“ saniert und die Fahrbahn des Kreisverkehrs Stockkamp erneuert.

Die Arbeiten erfolgen in zwei Bauabschnitten. Der erste Abschnitt mit einer Länge von rund 1,7 Kilometern startet in dieser Woche. Zunächst wird die Baustelle eingerichtet, zudem wird die Beschilderungen für die spätere Sperrung aufgebaut. Ab Montag (23. August) soll dann eine Einbahnstraßenregelung den Verkehr durch die Baustelle leiten.

Radverkehr ist nicht betroffen

Der erste Bauabschnitt beginnt am Kreisverkehr Stockkamp und endet in Höhe der K 50. Die Arbeiten werden hier voraussichtlich bis Anfang Oktober dauern. Dann schließt sich der zweite Bauabschnitt mit einer Länge von rund 1,2 Kilometern ab der K 50 an.

„Der Radverkehr ist von den Arbeiten nicht betroffen“, kündigt Straßen.NRW an. „Im Zuge der Maßnahme werden allerdings kleinere Risse im Radwegebereich beseitigt werden.“ Eine Erreichbarkeit der Grundstücke ist gewährleistet, die betroffenen Anwohnerinnen und Anwohner sind durch die ausführende Baufirma informiert worden. Die Arbeiten werden rund drei Monate dauern und sollen Ende November fertig sein. Die Gesamtkosten für die Baumaßnahme belaufen sich auf rund 1,5 Millionen Euro und werden vom Land Nordrhein-Westfalen getragen.

Umleitungen: In der ersten Bauphase wird der Verkehr mit einer Einbahnstraßenregelung abgewickelt. Die Fahrtrichtung Nordwalde wird über die L 529, K 67, K 64 und K 50 umgeleitet. Im Knotenpunkt L 555 / K 50 wird der Verkehr durch eine Baustellenampel geregelt. Die Verkehrsführung wurde mit der Polizei, dem Rettungswesen, dem Regionalverkehr, der Gemeinde Nordwalde und der Stadt Greven abgestimmt, schreibt Straßen.NRW.