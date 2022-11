Lange Regierungszeit hat ein Ende

Der vorige Prinz der Suttorfer Schützen, André I. Wiening (4.v.l.), überreichte das Zepter an das neue Prinzenpaar: Andreas II. (5.v.r.) und Maria IV. Regeling. Mit ihnen freut sich das Festkomitee

„Das war wohl die längste Regierungszeit, die es je gegeben hat“, stellte Karnevalsprinz André I. Wiening am Samstagabend in Haus Drüen fest. Zusammen mit seiner Frau Lea I. hatte er als Prinzenpaar der St.-Antonius-Schützenbruderschaft Suttorf im Jahr 2020 gerade noch das Narrenfest feiern können. Dann kam Corona. Umso mehr freuten sich jetzt alle, dass es endlich wieder eine Prinzenproklamation gab. Wie es sich gehört, marschierte als Überraschung pünktlich um 20.11 Uhr das neue Prinzenpaar in den Saal, begleitet vom Elferrat.

Andreas II. Regeling und seine Frau Maria IV. haben bei den Suttorfer Schützen das närrische Zepter übernommen. Mit einem kräftigen „Piggen helau!“ ging es durch den Saal. Vorneweg lief Zerri Karl-Heinz Große Siestrup. Der freute sich, dass der gesamte Elferrat dabei war. Immerhin besteht dieser bereits – bis auf ein paar kleine Ausnahmen – seit dem Jahr 1973. Das älteste Mitglied ist inzwischen fast 90 Jahre alt.

Mit launigen Worten stellte der Zerri noch einmal alle Elferratspaare vor und lobte ganz speziell ihre Mitarbeit für den Verein. Das reichte von Schilder für die Sitzungen malen bis hin zum Schneidern der Kostüme des Elferrates. „Da wird nichts von der Stange gekauft, das ist alles selbst genäht“, betonte Große Siestrup. Natürlich gab es für alle vom neuen Prinzenpaar einen Karnevalsorden. Und schließlich musste das neue Prinzenpaar seine Walzer-Fähigkeiten beweisen. Zu „Rot sind die Rosen“ drehten sie über die Tanzfläche. Das vorherige Paar gesellte sich dazu und schließlich noch der Zerri und seine Angetraute.

Am 7. Januar (Samstag) folgt die große Prunk- und Galasitzung. „Das Programm steht fast“, erklärte der Vorsitzende des Karnevalskomitees, André Wiening. Ab 17 Uhr geht es dann im Forum der Kardinal-von-Galen-Gesamtschule rund. Schön wäre es, wenn sich die Besucher und Besucherinnen alle verkleiden würden, so die Suttorfer.

Nach der Proklamation werden die Mitglieder der Suttorfer persönlich aufgesucht und können Eintrittskarten erwerben. Alle anderen Interessierten können ihre Karten beim Vorsitzenden des Karnevalskomitees, André Wiening, unter Telefon 0171/9523435 bestellen.