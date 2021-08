Leises Mitsummen ist erlaubt

Fast eineinhalb Stunden voller Spielfreude endeten mit frenetischem Beifall: Bei der Opernstimmengala in der Christuskirche auf dem Bispinghof wurden den Besuchern viele bekannte Lieder aus Opern und Operetten von einem hervorragenden Ensemble präsentiert.

Opernstimmengala in der Christuskirche reißt Publikum von seinen Sitzen

Ihre gesanglichen und schauspielerischen Leistungen sorgten beim Publikum in der Christuskirche für Standing Ovations (v.l.): Plamen Hidjov, Katarzyna Grabosz, Nino Jachwadze, Ki-Hwan Nam, Jan Hidschoff, Heuieun Shin und Anna Tyksinska-Hidzowa.

Man muss kein großer Fan von Opern oder Operetten sein, um nicht das ein oder andere Mal zu sagen: „Das kenne ich doch, das habe ich doch schon einmal gehört.“ So ist es bestimmt vielen Frauen und Männern gegangen, die am Sonntag anstatt, wie zunächst geplant bei gutem Wetter draußen auf dem Gelände des Bispingshofes, in der Christuskirche waren, um den hervorragenden Gesang und die präzise musikalische Begleitung im Rahmen der Opernstimmengala des Fördervereins Bispinghof zu hören und zu sehen.