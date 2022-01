Leitungswasser wird teurer

Gemeinde hebt Verbrauchs- und Grundgebühr an

Die Wasserpreise in Nordwalde steigen. Um die Kosten zu decken, hat die Gemeinde für das Wirtschaftsjahr 2022 die Gebühren angehoben. Die Verbrauchsgebühr erhöht sich von 1,35 Euro pro Kubikmeter Wasserverbrauch auf 1,45 Euro. Auch für die Grundgebühr müssen die Nordwalderinnen und Nordwalder nun mehr bezahlen: Bei einer Zählergröße bis Qn 6 werden monatlich 12 Euro statt bislang 11,50 Euro fällig. Bei einer Zählergröße von Qn 10 müssen 20,50 Euro pro Monat statt 19,70 Euro gezahlt werden. Und bei einer Zählergröße von Qn 15 steigt die monatliche Grundgebühr von 60 Euro auf 62,40 Euro.

Begründung

Grund für die Erhöhung sei die zu erwartende Steigung des Wasserbezugspreises bei den Stadtwerken Steinfurt, hatte Wasserwerk-Betriebsleiter Thorsten Menzel im jüngsten Betriebsausschuss erklärt. Die Erhöhung soll die gestiegenen laufenden Kosten, die durch den Wasserbezugspreis, aber auch die Betriebskosten, Abschreibungen und Zinsaufwendungen entstanden sind, ausgleichen.

„Uns ist aufgefallen, dass der Grundpreis in den vergangenen Jahren stark gestiegen ist, der verbrauchsbezogene Preis aber nur um zwölf Prozent“, sagte Alexander Beer (Grüne) im Betriebsausschuss. Die Bündnisgrünen hätten diskutiert, ob über einen stärkeren Anstieg der Verbrauchsgebühr nachgedacht werden könnte und baten auch mit Blick auf den sozialen Aspekt um Einschätzungen dazu.

Ungerechtigkeit

„Wir haben das immer wieder andiskutiert, aber bislang immer verworfen“, sagte Bürgermeisterin Sonja Schemmann. Der Verbrauchspreis richte sich nach der Anzahl der Haushaltsmitglieder. „Oftmals trifft es die Familien, die viele Kinder haben, oder ältere Personen.“ Und führe damit eher zu sozialer Ungerechtigkeit. Thorsten Menzel erklärte, dass die Fixkosten möglichst über die Grundgebühr zu decken seien und sich so die Gebühren ergeben. 2009 mussten die Nordwalder noch eine Verbrauchsgebühr von 1,10 Euro pro Kubikmeter Wasserverbrauch zahlen. Im Laufe der Jahre stieg der Preis dann erst auf 1,15 Euro (2010), auf 1,30 Euro (2012), schließlich auf 1,35 Euro (2020) und nun auf 1,45 Euro. Die Grundgebühr erhöhte sich im gleichen Zeitraum schrittweise von 84 Euro in 2009 auf 144 Euro in diesem Jahr.

Pauschale

Außerdem steigt nach mehr als 15 Jahren die Pauschale für einen Hausanschluss an die Wasserversorgungsanlage. Die Kosten für einen Hausanschluss von bis zu zwölf Meter erhöhen sich um 300 Euro auf 1500 Euro. Die zusätzliche Pauschale für jeden weiteren angefangenen Meter beträgt nun 70 Euro statt 50 Euro. Übersteigt die Hausanschlusslänge zwölf Meter erhält der Anschlussnehmer eine Vergünstigung in Höhe von 20 Euro statt vorher 15 Euro je laufendem Meter bis zu einer Gesamtlänge von 20 Meter, wenn er die notwendigen Erdarbeiten in Eigenleistung erbracht hat. Die maximale Vergünstigung liegt dabei nun bei 400 Euro statt bei 300 Euro.