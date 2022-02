Die Kardinal-von-Galen-Gesamtschule bringt den Schülerinnen und Schülern bei, wie sie an einen Text herangehen sollen. Hier arbeitet die Klasse 6.4 an ihrer Lesemappe.

Sie, ja genau, Sie, die oder der Sie diese Zeilen gerade vor sich haben, wissen wie es geht, das Lesen. Dass Sie verstehen, was hier steht, ist der Beweis. Doch wie bei so vielen anderen Dingen im Leben gilt: Lesen will gelernt sein. Da setzt die Kardinal-von-Galen-Gesamtschule mit ihrem Lesecamp an. Ein Team aus vier Deutschlehrerinnen und Deutschlehrern hat sich dafür an der Universität Münster fortbilden lassen. Als Pilotschule darf die KvG-Gesamtschule prüfen, wie die erarbeiteten Strategien des Lesecamps sich in der Praxis erweisen.