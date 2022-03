Leuchttürme für Inklusion

Sehr stimmig und bewegend – so hat Svenja Hoffmann die deutschlandweite Auftaktveranstaltung der Special Olympics World Games erlebt. Die inklusive Sportveranstaltung findet im Juni 2023 in Berlin statt. Nordwalde ist als „Host Town“ beteiligt und wird eine von 189 Delegationen begrüßen.

Erstmals finden die Special Olympics World Games in Deutschland statt – und Nordwalde ist dabei. Als „Host Town“ wird die Gemeinde eine von 189 Delegationen im Vorfeld der inklusiven Sportveranstaltung begrüßen, an der sich im Juni 2023 in Berlin Tausende Athletinnen und Athleten mit geistiger und mehrfacher Behinderung beteiligen. An der deutschlandweiten Auftaktveranstaltung nahmen Mitglieder des Nordwalder Organisationsteams teil, wie Svenja Hoffmann. „Das war sehr stimmig, sehr bewegend und die Vorfreude steigernd auf das, was jetzt losgeht“, zog die Leiterin des Fachbereichs Inklusion der Evangelischen Jugendbildungsstätte ein positives Fazit.

Zwei Menschen mit Behinderung moderierten die drei Stunden lange Veranstaltung, in der verschiedene Personen Grußworte hielten. „Es war lang, aber trotzdem kurzweilig“, sagte Svenja Hoffmann, die besonders von der Rede von Timothy Shriver, dem Präsidenten der Special Olympics International, beeindruckt war. „Als er gesprochen hat, hatten wir alle Gänsehaut.“ Shrivers Mutter Eunice Kennedy-Shriver war die Schwester von John F. Kennedy und begründete 1968 die weltgrößte Veranstaltung für Behindertensport, die Special Olympics. Timothy Shriver sagte, alle „Host Towns“ würden Leuchttürme für das Thema Inklusion sein.

Teil einer weltweiten Bewegung

Eine Zahl ließ Hoffmann aufhorchen: Sven Albrecht, Bundesgeschäftsführer der Special Olympics, berichtete, dass nur acht Prozent der Menschen mit geistiger Behinderung an Sportangeboten teilnehmen können. Hoffmann war zwar bekannt, dass die Zahl niedrig ist, aber acht Prozent seien „doch erschreckend“, sagte sie: „Das musste ich erst mal verdauen.“

Svenja Hoffmann freut sich darauf, gemeinsam mit Akteurinnen und Akteuren aus dem Kreis Steinfurt und der Gemeinde Nordwalde Gastgeber sein zu dürfen und Orte der Begegnung schaffen zu können. „Es ist sehr, sehr beeindruckend, Teil einer weltweiten Bewegung zu sein“, sagte Hoffmann. „Es berührt mich, dass mein persönliches Herzensthema damit einen sehr hohen Stellenwert in der Öffentlichkeit erhält.“ Ihr ist es sehr wichtig, auch Personen zu erreichen, die bisher keine Berührungspunkte zu Menschen mit Behinderung und zum Thema Inklusion hatten. „Wir wollen sensibilisieren und Ängste abbauen, Optionen und Möglichkeiten zeigen und das Thema nachhaltig verankern.“

Eigenes Logo für „Host Towns“

Mit der digitalen Auftaktveranstaltung ist bundesweit der Startschuss gefallen, auf Landesebene wird es heute eine weitere Aktion geben. Zudem kommt das Nordwalder Kernteam in dieser Woche zusammen, für den kommenden Montag ist eine große Runde mit den Vereinen und Institutionen geplant.

Alle „Host Towns“ bekommen zudem ein eigenes Logo, denn eine wichtige Bewegung brauche Sichtbarkeit. Die Aktion Mensch wird ein Förderprogramm für „Host Towns“ auflegen. Nach dem Motto „Eine Barriere weniger“ können Vereine in den Kommunen Gelder beantragen, um konkrete Barrieren im Ort abzubauen. Die Zuordnung der Delegationen wird Anfang Mai feststehen, teilt Hoffmann mit. Die Delegationen werden sehr unterschiedlichen sein – es kommen junge Menschen, die das erste Mal ihr Land verlassen, Familien und Personen mit unterschiedlichen Religionen.