400 Nordwalder werben für Knochenmark-Typisierung

400 Nordwalder warben am Wochenende als Statisten für einen Social-Media-Film für die Knochenmarktypisierung. Mit so einem Andrang hatten die Organisatoren nicht gerechnet.

Mit den sprichwörtlichen Kind und Kegel hatten sich am Samstag rund 400 Personen beim Feuerwehrgerätehaus versammelt. „Ich bin völlig überwältigt“, freute sich Nadine Hilgenbrink, Leiterin der Kita Bullerbü. Zusammen mit Matthias Lenfort als Leiter der Freiwilligen Feuerwehr und Anna Höping dirigierte sie die Menschen, um am Weltkrebstag eine kurze Filmsequenz für soziale Medien zu drehen.

„Steht auf und macht euch auf den Weg!“ lautete das Motto. Dabei geht es darum, dass sich möglichst viele Menschen mit einer Typisierung ihres Blutes bei der DKMS (Deutsche Knochenmarkspenderdatei) registrieren lassen. So kann mit einer Stammzellenspende an Blutkrebs Erkrankten geholfen werden. Allerdings gibt es dabei zahlreiche Gewebemerkmale, die zwischen Spender und Empfänger übereinstimmen müssen. Etwa jeder zehnte Kranke findet bisher noch keine passenden Stammzellen, die transplantiert werden können.

Mit einem Abstrich der Mundschleimhaut lässt sich eine Typisierung vornehmen. Dazu haben alle Bürgerinnen und Bürger am Valentinstag (14. Februar) in der Kita Bullerbü, Am Höppenbach 1a, Gelegenheit. Von 16 bis 21 Uhr stehen Teams bereit, um Menschen die Proben abzunehmen und sie zu registrieren. Damit werden sie bei der DKMS gespeichert.

Weltweiter Patientensuchlauf

Außer bei Typisierungsaktionen können Interessierte auch über ein Onlineformular auf der DKMS Website www.dkms.de ein Registrierungsset bestellen. Mit den beigefügten Wattestäbchen nimmt man einen Abstrich der Wangenschleimhaut vor und schickt die Stäbchen samt unterschriebener Einwilligungserklärung an das DKMS-Labor zurück.

Nach der Registrierung werden dort die Gewebemerkmale ausgewertet und anschließend das Ergebnis der Probe pseudonymisiert für den weltweiten Patientensuchlauf zur Verfügung gestellt. Auf der Website heißt es: Grundsätzlich kann sich jeder gesunde Mensch im Alter zwischen 17 und 55 Jahren als potenzieller Stammzellspender registrieren.

Werbung in allen sozialen Medien

Am Samstag jedenfalls strömten die Anwesenden einmal aus dem Seiteneingang des Feuerwehrgebäudes und dann vorne aus der Fahrzeughalle. Sie machten sich auf den Weg. „Wir haben auch Sequenzen gedreht in der Kirche, in der Kita, in einer Kneipe, bei der Gemeinde und die Berufsfeuerwehr Münster hat ebenfalls mitgemacht“, erzählt Hilgenbrink.

Mit einer Kamera und mit einer Drohne wurde gefilmt. Nun wird alles noch zusammengeschnitten. „Wir werden den Film dann als Werbung auf allen sozialen Medien veröffentlichen, um vor allen Dingen jüngere Menschen zu erreichen“, ergänzte Hilgenbrink noch. Immerhin fielen in diesem Jahr 250.000 Registrierte aufgrund des Höchstspendealters aus der Datei, wie die Knochenmarkspenderdatei berichtet.