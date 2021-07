Mähdrescher brennt aus

Ein Mähdrescher brannte am Freitag komplett aus. Die Feuerwehr war vor Ort.

An Rosenbaums Damm brannte am Freitag ein Mähdrescher. Die Feuerwehr war mit 27 Einsatzkräften vor Ort.

Ein brennender Mähdrescher hat am Freitagnachmittag einen Einsatz der Nordwalder Feuerwehr erfordert: Um 16.26 Uhr wurden die Kameraden zu dem Fahrzeugbrand in die Bauerschaft Suttorf alarmiert, wo auf der Straße Rosenbaums Damm der Mähdrescher in Flammen stand. Die Feuerwehr Nordwalde rückte mit vier Fahrzeugen und 27 Einsatzkräften aus.

Beim Eintreffen an der Einsatzstelle hatte der Fahrer den Mähdrescher bereits verlassen und der Mähdrescher stand in Flammen, teilt die Feuerwehr mit. Als erstes seien von drei Trupps unter schwerem Atemschutz zwei C-Strahlrohre und ein B-Strahlrohr eingesetzt worden und es wurde eine Riegelstellung zur umliegenden Vegetation aufgebaut, da das Feuer drohte, auf ein benachbartes Kornfeld überzugreifen. Innerhalb kurzer Zeit konnte das Feuer auch an der Maschine mittels eines Schaumeinsatzes gelöscht werden.

Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass ausgelaufenes Öl und Diesel in das Erdreich gelangt sind, wurde ein Mitarbeiter der Unteren Wasserbehörde zur Einsatzstelle gerufen. Der Mähdrescher ist komplett ausgebrannt. Die Feuerwehr konnte um 19.40 Uhr die Einsatzstelle an die Polizei und die Untere Wasserbehörde übergeben und dann ihren Einsatz beenden.