Mal wieder etwas Schönes sehen

Für alle Dekoliebhaber dürfte das „Frühlingserwachen an der Gräfte“ die richtige Anlaufstelle gewesen sein. In den Bäumen baumelten bunte Holzfiguren, Blüten aus Filz oder Ton gab es ebenso zu sehen wie handgefertigte Glückwunschkarten und Praktisches für den Nachwuchs. „Die Menschen sind einfach froh, mal wieder etwas Schönes zu sehen“, sagten verschiedene Aussteller.

„Frühlingserwachen an der Gräfte“ lockt Besucher an

Wie verschenkt man hübsch verpackt ein paar Scheine zu verschiedenen Anlässen? Indem man die Kröten kleinen, lustigen Kröten in das getöpferte Maul steckt. Diese Idee hatte Doris Böckenfeld, die sich zusammen mit zehn weiteren Ausstellern und Ausstellerinnen am Wochenende an dem „Frühlingserwachen“ beteiligte, das die Künstlergruppe rund um Anke Keukenbrink immer wieder an der Außengräfte des Bispinghofes organisiert.

„Die Menschen sind einfach froh, mal wieder etwas Schönes zu sehen“, erzählten gleich verschiedene Aussteller. Der Besucherstrom war bereits am Samstagnachmittag recht zufriedenstellend. Die Menschen spazierten über den mit Gänseblümchen übersäten Rasen zwischen Gärten und Gräfte entlang bis zum Gelände von Anke Keukenbrink. Dort gab es nicht nur überall hübsche Dinge zu entdecken, sondern auch Kaffee, Kuchen und Grillwürstchen.

Hoffen auf ein paar Radausflügler

„Eigentlich wäre die Hobbybörse auf dem Bispinghof an der Reihe gewesen, aber dort stehen Bauarbeiten an“, erläuterte Keukenbrink. Also habe man sich entschlossen, in diesem Jahr das „Frühlingserwachen an der Gräfte“ stattfinden zu lassen. Zudem erhoffte man sich, dass so einige Radausflügler am 1. Mai die Ausstellung mit in ihre Maitour einbauen.

Auf jeden Fall gab es viel zu entdecken. Bei einer kleinen Kaffeepause in Keukenbrinks Garten konnte man die Blicke schweifen lassen. Und plötzlich fielen die kleinen roten Holzwürmer aus Ton auf, die vorwitzig aus den Löchern eines dicken uralten Eichenbalkens lugten. Oder das dicke Huhn, das etwas müde auf der Lehne eines alten Gartenklappstuhls hockte. In den Büschen und Bäumen baumelten bunte Holzfiguren oder Dekoratives aus Weide. Bunte Blüten aus Filz oder Ton, aber auch Gemälde, handgefertigte Glückwunschkarten, Praktisches für den Nachwuchs oder selbstgenähte Taschen und Rucksäcke gab es ebenfalls.

Gesamtkunstwerk erfreut Besucheraugen

„Bei mir bekommt übrigens jede Figur einen Namen“, erzählte Doris Böckenfeld. Sie hatte gleich ihren ganzen Garten für die Besucherinnen und Besucher geöffnet. Sie sorgt für die Tondekorationen „und mein Mann Norbert ist für die Erdarbeiten zuständig“, ergänzte sie augenzwinkernd. Er verbuddelt die Tulpenzwiebeln und pflanzt alles, was blühen soll. Das Gesamtkunstwerk erfreute dann die Besucheraugen, die in diesen schwierigen Zeiten einfach nur mal „was Schönes“ sehen wollen.