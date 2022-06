Zu einer Bewährungsstrafe wurde jetzt ein 24 Jahre alter Drogenabhängiger vom Amtsgericht in Rheine verurteilt. In seiner Wohnung in Nordwalde wurden Marihuana, Stichwaffen und Gaspistolen mit Munition gefunden.

Auf einem Balkon in Nordwalde baute ein 24-jähriger Drogenkonsument Marihuana-Pflanzen an, über seinem Bett hingen drei Dolche und drei Macheten, zwei Gaspistolen mit Munition lagen bei der Hausdurchsuchung am 13. Oktober 2020 „griffbereit“, wie die Richterin beim Schöffengericht in Rheine es am Dienstag in der Urteilsbegründung sagte.