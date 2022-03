Mehr Interessenten als Flächen

Die lange Durststrecke, in der die Gemeinde Nordwalde keine Gewerbeflächen in ihrem Ort anbieten konnte, soll bald ein Ende haben. Denn die Realisierung des Gewerbegebietes Süd rückt näher: Zwischen der Umgehungsstraße, der Altenberger Straße, der verlängerten Kliftstiege und dem Jammertalsbach sollen sich Firmen ansiedeln können. Der Planungs-, Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss hatte in seiner jüngsten Sitzung den Vorentwurf des Bebauungsplans auf den Weg gebracht. Ebenfalls einstimmig votierte am Dienstagabend der Haupt- und Finanzausschuss dafür.

