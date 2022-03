Martin Schmitz und Pfarrer Thorsten Schmölzing aus Rhede gestalteten die Fastenpredigt, die sich der Frage „Wie können wir Betroffenen von sexuellem Kindesmissbrauch in der Kirche gerecht werden?“ widmete. Schmitz ist als junger Mensch von Heinz Pottbäcker missbraucht worden, der in den Jahren von 1971 bis 1973 Kaplan in Rhede war. Rund 50 Frauen und Männer nahmen an der Fastenpredigt am Dienstagabend in der St.-Dionysius-Pfarrkirche teil.

Martin Schmitz (l.) und Pfarrer Thorsten Schmölzing von der Pfarrei St. Gudula in Rhede widmeten sie sich am Dienstagabend in der Fastenpredigt der Frage „Wie können wir Betroffenen von sexuellem Kindesmissbrauch in der Kirche gerecht werden?“

Martin Schmitz ist in den 1970er Jahren vom bereits wegen „Unzucht mit einem abhängigen Kind“ 1968 rechtskräftig verurteilten Rheder Kaplan Heinz Pottbäcker sexuell missbraucht worden. In seiner Verzweiflung hat er als 14-Jähriger auf einem Zettel folgende Sätze geschrieben: „Die Tür fällt dumpf ins Schloss, er ist wieder weg. Ich spüre nur noch Leere. Ganz leise fange ich an zu weinen. So leise, dass es niemand hört. Man sieht auch keine Tränen. Ich weine in mich hinein, in meine Leere. Bis meine kleine Seele darin ertrinkt.“

Scham und Angst

Martin Schmitz und Pfarrer Thorsten Schmölzing von der Pfarrei St. Gudula in Rhede gestalteten am Dienstagabend die Fastenpredigt in der St.-Dionysius-Pfarrkirche, die sich mit der Frage „Wie können wir Betroffenen von sexuellem Kindesmissbrauch in der Kirche gerecht werden?“ befasste Martin Schmitz hat vor einigen Jahren die Gruppe „Selbsthilfe Rhede“ gegründet, in der neben Missbrauchsopfern von Pottbäcker auch Betroffene anderer Täter vertreten sind. „Missbrauch macht stumm“, unterstrich Pfarrer Thorsten Schmölzing in seiner Einführung, dass die Opfer stumm aus Scham und Angst gewesen seien, die Gesellschaft nicht hingesehen und Kaplan Heinz Pottbäcker sowieso geschwiegen habe.

Schreckliche Erinnerungen

„Ich habe versucht, zu vergessen, was mit mir geschehen ist, habe es aber nie so ganz geschafft. Ich habe mit niemanden darüber reden können“, schilderte Martin Schmitz seine schrecklichen Erinnerungen des sexuellen Missbrauchs und was ihn dazu bewegt habe, diese Vergehen der Öffentlichkeit preiszugeben.

Als er selber Vater von zwei Kindern wurde, sei er in die Situation geraten, Verantwortung für zwei kleine Menschen zu übernehmen. Plötzlich seien die Erinnerungen wiedergekommen und hätten ihn an schweren Depressionen erkranken lassen. „Durch erfolgreiche Therapien habe ich gelernt, darüber zu reden.“

Tabuthema

Vor etwa sechs Jahren sei Pfarrer Thorsten Schmölzing nach Rhede gekommen. Wenige Wochen später habe Martin Schmitz ihn angesprochen. Als er daraufhin den sexuellen Missbrauch von Kaplan Heinz Pottbäcker in Rhede versucht habe zu thematisieren, „war es zunächst ein Tabuthema. Wir mussten erst lernen, darüber zu sprechen“.

Martin Schmitz betonte, wenn offen über Missbrauch gesprochen werden könne, dann helfe es auch der Prävention. „Jede Sexualität mit Kindern ist ein Verbrechen. Viele Untersuchungen haben ergeben, dass die wenigsten Priester pädophil sind. Es ist und bleibt ein Machtmissbrauch. Die Priester machen es, weil sie es können.“

Vertrauen und Glauben missbraucht

Pfarrer Schmölzing unterstrich, dass Kinder Seelsorgern vertrauen. „Heinz Pottbäcker hat das Vertrauen der Kinder und das der Eltern sowie ihren Glauben missbraucht.“ Schmitz hob hervor, dass es keine Gespräche mit Kirche auf Augenhöhe gegeben habe. Es habe keine Verantwortungsübernahme gegeben „Wenn es heute weniger Kinder gibt, die sexuell missbraucht werden, liegt es daran, dass wir weniger Priester haben.“