Mit dem Wäschekorb in Sicherheit

So was erleben auch die Wildretter nicht alle Tage: Gerlinde Dirting hat eine junge Schnepfe gefunden. Mit einer Drohne fliegt das Team auf Bestellung seit einigen Wochen Wiesen ab, die gemäht werden sollen. Wenn auf dem Bildschirm zu erkennen ist, dass sich an einer Stelle Tiere oder Gelege befinden, werden die Junghasen und Co. in Sicherheit gebracht.

Foto: Vera Szybalski