Mit drei Promille in den Graben

Mit drei Promille ist ein 34 Jahre alter Emsdettener am Donnerstagnachmittag mit seinem Fahrzeug in einen Graben an der Grevener Straße gefahren. Dabei hatte sich der Fahrer schwer verletzt.

Ein 34-jähriger Autofahrer ist bei einem Verkehrsunfall auf der L 555 schwer verletzt worden.

Der Mann aus Emsdetten fuhr am Donnerstag gegen 15.40 Uhr mit einem weißen Seat auf der Grevener Straße (L 555) in Fahrtrichtung Nordwalde. In einer Linkskurve kam er ersten Erkenntnissen zufolge auf Höhe des Hauses Westerode 7 nach rechts von der Fahrbahn und fuhr in den angrenzenden Graben, schreibt die Polizei in ihrem Pressetext.

Der 34-Jährige zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu und wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Zuvor wurde er per Atemschnelltest auf Alkoholkonsum getestet. Der Test verlief positiv und ergab einen Wert von knapp drei Promille, so die Polizei. Im Krankenhaus wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen.

Die Polizei stellte den Pkw des 34-Jährigen sicher. Außerdem beschlagnahmte sie sein Mobiltelefon sowie seinen Führerschein. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro, teilen die Beamten abschließend mit.