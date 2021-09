Mit „Nordwaldi“ Neues lernen

Nordwalde

Unis sind nur was für Erwachsene? Nicht so die „Kinder-Uni“ für Nordwalde, ein Gemeinschaftsprojekt aller drei Schulen im Ort. Die Viertklässler der beiden Grundschulen kommen für vier „Vorlesungen“ zu den Themen Latein, Physik, Chemie und Robotik in die Kardinal-von-Galen-Gesamtschule.

Von Vera Szybalskiund