Mit viel Herzblut dabei

An der Gildestraße bauen Till Neugebauer und sein Team mit großem Engagement die Freiluftmanufaktur GmbH & Co. KG auf. Einen Eindruck vor Ort verschaffte sich nun der FDP-Ortsverband Nordwalde zusammen mit Bundestagskandidat Alexander Brockmeier.

Zu einem politischen Austausch mit FDP-Bundestagskandidat Alexander Brockmeier kamen Mitglieder des Ortsverbands der Nordwalder Freien Demokraten zusammen. Zunächst besuchten sie die Freiluftmanufaktur GmbH & Co. KG an ihrem neuen Standort an der Gildestraße.

Seit drei Generationen findet man den Handwerksbetrieb Neugebauer an der Gildestraße. Alles fing mit einer kleinen Ofensetzerei an, erzählt Unternehmer Oliver Neugebauer. Bis heute hat sich die Kaminmanufaktur stark entwickelt und ist über die Landesgrenzen als moderner Qualitätsanbieter bekannt, schreibt die FDP im Pressetext. Und nun geht es mit einer ganzen Unternehmensgruppe in die Zukunft: Sohn Till Neugebauer und sein Team sind mit großem Engagement und viel Herzblut dabei, die Freiluftmanufaktur aufzubauen.

Kreative Ideen und Mut gefragt

An der Gildestraße wurden Produktionshallen und Büroräume gemietet, um das Unternehmen von Münster an den elterlichen Standort zurück zu holen und in die Zukunft zu bringen. Das unternehmerische Engagement des junges Teams und das klare Konzept in diesem modernen Livestyle-Segment für Outdoor-Küchen überzeugte auch Alexander Brockmeier: „Das, was ihr hier macht, ist auch eine wichtige Grundlage für die wirtschaftliche Entwicklung unserer Region und unseres Landes. Gerade jetzt sind kreative Ideen, Mut und unternehmerische Umsetzungskraft gefragt, um eine unserer wichtigsten Säulen, unseren Mittelstand, weiter zu stärken.“

Im Show-Garten der Freiluftmanufaktur sahen sich die Gäste die Produkte live an, bevor Frank Wienker, Vorsitzender der Nordwalder FDP, den politischen Austausch am Kamin eröffnete.