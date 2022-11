Modern und traditionell zugleich

Was sich zunächst nach einem Gegensatz anhört, schafft die Nordwalder Landjugend zu vereinen. „Ihr seid ein moderner Verein und trotzdem seid ihr traditionell. Vielleicht macht diese Kombination den Erfolg des Vereins aus“, sagte Bürgermeisterin Sonja Schemmann am Donnerstagabend, als sie mit Mitgliedern der KLJB in der ehemaligen Jubi zusammenkam. Der Anlass für den Termin: Die Landjugend hat einen von drei Heimatpreisen in diesem Jahr erhalten. Neben einer Urkunde und dem Preis selbst gibt es noch 1500 Euro für die Vereinskasse.

Eine sechsköpfige Jury aus Vertreterinnen und Vertretern der Gemeinde, der beiden Kirchengemeinden, des Jugendparlaments, des Heimatvereins und der Werbegemeinschaft wählt die Preisträger aus. Im dritten Jahr verleiht die Gemeinde diese Art von Heimatpreis, der mit insgesamt 5000 Euro dotiert ist.

Landjugend ist sichtbar im Ort

Mit der Landjugend erhält einer der größeren Vereine aus Nordwalde den Preis. „Die Mitgliederzahl ist wahnsinnig hoch“, sagte Sonja Schemmann. 278 junge Leute gehören der KLJB in Nordwalde an, die in diesem Jahr ihr 75-jähriges Bestehen gefeiert hat. Die Bürgermeisterin bedauerte, dass sie aufgrund anderer Termine nicht an der Jubiläumsfeier im vergangenen April teilnehmen konnte: „Ich habe schon gehört, ich habe richtig was verpasst. Aber es hat mich wahnsinnig gefreut, dass das alles so gut geklappt hat.“

Die Landjugend lebe Brauchtum, habe im Laufe der Jahre ihr Betätigungsfeld aber auch immer weiter ausgedehnt. „Ihr seid sichtbar. Man nimmt euch nicht nur wahr, sondern kennt auch die einzelnen Personen“, sagte Sonja Schemmann. Sie erinnerte an den Karnevalswagen mit dem Spruch „Der Rathausneubau gleicht einem Thriller, deshalb tanzt hier heut‘ der Gorilla“, den die KLJB vor drei Jahren gebaut hat. Diese Wagen sind dann vor allem in umliegenden Kommunen zu sehen, wenn die Nordwalder Landjugend dort an Umzügen teilnimmt.

Praktische Hilfe geleistet

Aber auch in Nordwalde sind die Mitglieder unterwegs. Bald zum Beispiel wieder, wenn sie Grünschnitt einsammeln. Eine weitere Aktion in nächster Zeit: die Schlagermesse am 20. November. „Ich finde das so eine tolle Idee“, sagte Schemmann über den Motto-Gottesdienst. „Ich glaube, das tut der Kirche richtig gut.“

Für festliche Stimmung in Nordwalde hat die Landjugend in den vergangenen beiden Jahren mit ihrem Treckerkorso in der Weihnachtszeit gesorgt. Während der Pandemie haben Mitglieder der KLJB auch ganz praktische Hilfe geleistet: Gemeinsam mit dem Jugendparlament und der Gemeinde organisierten sie eine Corona-Nachbarschaftshilfe. „Das zeigt, wie toll ihr als Menschen seid“, lobte Sonja Schemmann. „Ihr setzt euch ein für eure Mitmenschen.“