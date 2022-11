Musik und Bilder verbinden

Langsam wird es ernst: Am 20. November steht ein Meilenstein für das „Hoffnungslichter“-Projekt des Kulturvereins „Mach Was“ an, die Auftaktveranstaltungen finden statt. Eine Aufführung ist bereits ausverkauft, für die andere sind noch Restkarten erhältlich. Das Ende des Projekts ist damit aber noch nicht erreicht.

Erste Proben für die Aufführungen am 20. November haben in der Bagno-Konzertgalerie bereits stattgefunden.

Die Vorbereitung hat lange gedauert, ist durch Corona immer wieder verzögert worden, der Kulturverein „Mach Was“ musste neue Pläne machen. Jetzt steht ein Meilenstein für das Projekt „Hoffnungslichter“ kurz bevor: Am 20. November (Sonntag) finden zwei Veranstaltungen in der Bagno-Konzertgalerie statt, die Musik und Bilder vereinen.

Die Aufführung um 15 Uhr ist bereits ausverkauft, für die um 17 Uhr sind aber noch Restkarten erhältlich. Diese können zum Preis von acht Euro bei „Buch & Mehr“ in Nordwalde oder über die Homepage von „Mach Was“ gekauft werden.

Vier Sequenzen

Mehr als 70 Personen sind beteiligt – die beiden Chöre des Kulturvereins, der MGV Rheingold, ein Orchester, Solisten und Schauspieler Michael Mehlich, der als ernster Clown durch die Auftaktveranstaltungen führen wird. „Er soll es schaffen, diese Verbindung zwischen Musik und Bild zu erklären“, sagt Frank Wienker, der die zehn großformatigen Acrylbilder geschaffen hat, die am 20. November zu sehen sein werden.

Aufbauend auf Gedanken des Philosophen Karl Jaspers werden die Aufführungen vier Sequenzen beinhalten. Es geht um Staunen, Zweifeln, Umkreisen und Hoffen. Zu jeder Sequenz sind Musikstücke entstanden, die wiederum Werke von Wienker beschreiben. „Vier Bilder haben eine besondere Rolle. Die Musik drückt diese einzelnen Bilder aus“, sagt der Künstler. „Die anderen werden aber auch gezeigt und erläutert.“

„ »Am Ende sind es vielleicht 15 Bilder und nicht 20 Musikstücke, sondern vielleicht 30.« “ Frank Wienker

Mit der Wahl der Location ist „Mach Was“ mehr als zufrieden. Erste Proben haben in der „wunderbaren Umgebung“ schon stattgefunden, sagt Frank Wienker: „Das ist so ein genialer Tonraum.“ Der Kulturverein will eine solche Veranstaltung aber auch noch mal „in der näheren Umgebung von Nordwalde“ anbieten. Denn die Aufführungen am 20. November sind ein Meilenstein, aber noch lange nicht das Ende des Projekts.

„Mach Was“ will eine CD produzieren und einen Bilderkatalog erstellen. Wie ein ehrenamtliches Projekt mit Sponsoren und Mitgliedern umgesetzt werden kann, soll auch beschrieben werden. Alles befindet sich noch in einem gewissen Prozess. „Am Ende sind es vielleicht 15 Bilder und nicht 20 Musikstücke, sondern vielleicht 30“, sagt Wienker.

Jeden Tag Proben

Eines ist aber auch klar: „Das ist gerade eine ganz spannende Phase.“ Bislang haben alle einzeln geprobt, die Chöre, die Instrumentalisten, die Solisten. Bis zwei Tage vor den Aufführungen wird es täglich Proben geben, die erste komplette Generalprobe steht einen Tag vor den Veranstaltungen an. „Dann muss man sicherlich noch ein bisschen nacharbeiten“, sagt Frank Wienker. Am 20. November wird es schließlich ernst für alle Beteiligten.