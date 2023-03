Nach 21 Jahren ist Schluss

Bei der Jahreshauptversammlung des 1. FC Nordwalde wurde es emotional: 21 Jahre lang gehörte Bernhard „Ascha“ Klitz dem Vorstand des Vereins an, zuletzt als zweiter Vorsitzender. Damit ist nun Schluss. Neben seiner Verabschiedung beschäftigten sich die Mitglieder aber noch mit zahlreichen weiteren Themen.

Es war eine emotionale Verabschiedung: Nach 21 Jahren ist Bernhard „Ascha“ Klitz aus dem Vorstand des 1. FC Nordwalde ausgeschieden. Bei der Jahreshauptversammlung des Vereins im Parkhotel würdigte Gründungsvorsitzender Heinz Große Festert das langjährige Vorstandsmitglied, das ebenfalls Gründungsmitglied des FCN ist.

Bis zum Jahr 1999 war Klitz Geschäftsführer der Junioren, in der Zeit von 2008 bis 2017 übte er das Amt bei den Alten Herren aus, ehe er zweiter Vorsitzender wurde. Vom Vorsitzenden Heiner Brinkmann wurde Bernhard Klitz bei der Versammlung aus dem Vorstand verschiedet, dabei wurde ihm ein Präsent vom Verein überreicht.

Wahlen für den Vorstand

Bei den Wahlen bestimmten die rund 60 Mitglieder nicht nur einen neuen zweiten Vorsitzenden, sondern besetzten zahlreiche weitere Ämter: Carsten Weßeling ist stellvertretender Vorsitzender, Stefan Schlätker stellvertretender Geschäftsführer bei den Senioren, Brian Hohlin stellvertretender Geschäftsführer bei den Junioren, Florian Flothmann stellvertretender Fachwart für Finanzen und Thorsten Pferdekamp Geschäftsführer bei den Alten Herren. Als Beisitzer und Beisitzerin gehören Thomas Heckötter und Maria Floer zum Vorstand, wie der Verein mitteilt.

Heiner Brinkmann hatte noch eine schöne Aufgabe bei der Versammlung: Der Vorsitzende ehrte zehn Mitglieder für ihre 25-jährige Zugehörigkeit zum 1. FC Nordwalde Foto: 1. FC Nordwalde

Neben den Wahlen befasste sich der FCN bei der Versammlung mit weiteren Themen. Die Verantwortlichen dankten den vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, die sich als Trainer, Betreuer, Schiedsrichter, Kassierer, Platzwarte oder in der medizinischen Abteilung engagieren. Das Sport- und Schulzentrum an der Denkerstiege kann sich sehen lassen. „Die Rasenplätze sind bearbeitet worden und in einem guten Zustand“, teilt der Verein mit. „Das Minispielfeld ist jetzt fast immer offen.“

Mannschaften stehen gut da

Der Vorstand freute sich zudem über die A-Jugend, die als Meister in der Kreisliga an den Aufstiegsspielen für die Bezirksliga teilnahm und vier neue Trainer mit C-Lizenz. Sowohl die Kidstage mit mehr als 90 Teilnehmenden als auch der Dankeschönabend mit 115 Ehrenamtlichen sind gut angenommen worden.

Sportlich gibt es an den Seniorenteams nichts auszusetzen. „Alle Mannschaften stehen gut da“, so der FCN. Das neue Trainerteam der Ersten zur nächsten Saison steht mit Gero Mocciaro, Jürgen Scholthaus und Frank Lüttmann. Carsten Dömer setzt seine gute Arbeit als Coach der Zweiten fort. Bei den Junioren steigt die Zahl der Mannschaften zur neuen Saison von 16 auf mindestens 18. Ein gutes Zeichen, denn: „Andere Vereine habe Probleme und bilden Spielgemeinschaften“, schreibt der FCN.

Gute Nachrichten gebe es auch bei den Finanzen: „Der Verein ist wirtschaftlich sehr gut aufgestellt.“ Die Versammlung entlastete den Vorstand einstimmig. Heiner Brinkmann hatte noch eine schöne Aufgabe bei der Versammlung: Der Vorsitzende ehrte zehn Mitglieder für ihre 25-jährige Zugehörigkeit zum 1. FC Nordwalde.