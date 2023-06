Mit Verschlüsselungsscheiben arbeiten oder verschlüsselte Nachrichten in Computersprache verschicken: An der Gangolfschule haben die Schülerinnen und Schüler der dritten und vierten Klassen am Projekt „PhänomexX“ teilgenommen – und waren begeistert.

Wenn demnächst die Schülerinnen und Schüler der dritten und vierten Klassen der Gangolfschule mit selbst aufgefädelten Armbändern oder Halsketten herumlaufen, dann liegt das am Projekt „PhänomexX – das naturwissenschaftliche Lernzentrum“. Wobei ein Jens mit einem Armband auskommt, während eine Pipilottaviktualia eher die Halskette benötigt. Warum? Weil die Namen in Computersprache mit 1 und 0 aufgeschrieben wurden.

Jedem Buchstaben des Alphabets ist eine bestimmte Kombination von 1 und 0 zugeordnet. Je länger der Name, desto mehr aufgefädelte Perlen in zwei verschiedenen Farben. „Ich bin völlig begeistert, wie begeistert die Kinder sind“, freut sich Birgit Vortkamp, Lehrerin der 4a, die gerade im Projekt-Labor ist. Sie hat vor Beginn des Projekts extra an einer Fortbildung teilgenommen.

Birgit Vortkamp begleitete die Schüler beim Projekt. Foto: Sigrid Terstegge

An zwölf Stationen erfahren die Kinder, wie mit Verschlüsselungsscheiben zu arbeiten ist, verschicken verschlüsselte Nachrichten in Computersprache, schauen sich an, wie verpixelt Bilder sind, oder wie sich verschiedene Farben auf dem Bildschirm zusammensetzen. An einer Station muss genau gearbeitet werden, dass man nicht mit der langen Reihenfolge aus 1 und 0 durcheinanderkommt. Nur dann leuchten die roten Dioden mit der richtigen Nachricht auf.

Im Heck eines Polizeiautos heißt es da zum Beispiel „Folgen“. Leuchtdiodenanzeigen gibt es überall in der Realität. Zu den Forschungsstationen gehören Aufgaben, die in den Begleitheften stehen, die jedes Kind bekommen hat.PhänomexX ist ein Verein, der zur Nachwuchssicherung in den technischen und naturwissenschaftlichen Berufsfeldern beitragen will. Dazu kooperiert der Ibbenbürener Verein mit den staatlichen Bildungseinrichtungen und Behörden sowie Organisationen aus dem Wirtschaftsleben und den Unternehmen aller Wirtschaftszweige.

PhänomexX bietet zahlreiche Themen in den MINT-Fächern an und wird gefördert vom Land Nordrhein-Westfalen über Kreis und Bezirksregierung bis hin zu Stiftungen. Dank einer umfangreichen Förderung durch die RAG-Stiftung können die Stationen zum Thema „Informatik mobil“ kostenlos von Technikern der PhänomexX gebracht und aufgebaut werden. Durch das Kompetenzteam des Kreises Steinfurt werden alle Lehrkräfte auf die Nutzung vorbereitet.