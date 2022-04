Neue Post-Filiale eröffnet Anfang Mai

Wer Briefmarken kaufen oder Pakete aufgeben möchte, kann das künftig auch wieder in der Ortsmitte machen: An der Welle 2 eröffnet die Post interimsweise eine Filiale. Ab Herbst soll es zudem noch eine Alternative geben.

In der ehemaligen Tee-Oase an der Welle 2

Die Nordwalderinnen und Nordwalder müssen nur noch wenige Wochen warten, dann eröffnet in der Ortsmitte interimsweise wieder eine Post-Filiale: In der ehemaligen Tee-Oase an der Welle 2 können künftig Post-Geschäfte erledigt werden. Eröffnet wird die Filiale am 5. Mai (Donnerstag), teilte Bürgermeisterin Sonja Schemmann mit. Geöffnet hat die Post dann montags bis freitags von 14.30 bis 17.30 Uhr und samstags von 10 bis 13 Uhr. Damit sollen die Nordwalder wieder eine Möglichkeit erhalten, in der Ortsmitte ihre Briefmarken zu kaufen oder Pakete aufzugeben.

Seitdem Karl Heckötter seinen Tabakwarengroßhandel geschlossen hat, hat die Post nach einem neuen Partner in dem Bereich gesucht, sagte ein Sprecher auf Anfrage. Bislang sei ihnen das nicht gelungen: „Wir sind aber weiter bemüht und in Gesprächen.“ Weil in der Interimsfiliale an der Welle 2 nur postalische Angelegenheiten erledigt werden können und kein Einzelhandelsgeschäft dahinter stehe, sind die Öffnungszeiten begrenzt.

Post kommt auf das Trendelkamp-Gelände

Sonja Schemmann hat sich ebenfalls auf die Suche nach Partnern für die Post begeben und Kontakt mit den Geschäftsleuten im Ort aufgenommen. Für die Bürgermeisterin steht fest: „Die Post braucht Parkplätze.“ Das ließ sich schon bei Heckötter beobachten. Parkplätze gibt es auf dem Trendelkamp-Gelände an der Bahnhofstraße / Felix-Fraling-Straße genug. Schemmann sprach deshalb auch mit der CDU, ob sie ihre dortige Zukunftsschmiede aufgeben könnte. Dort zieht nun zwar keine Post-Filiale ein, weil sich das Ladenlokal doch nicht eignete. Auf dem Trendelkamp-Gelände soll es in Zukunft aber eine Post-Filiale geben.

Ein Betreiber ist gefunden, einen Mietvertrag gibt es bereits. In der Nähe des jetzigen K+K-Marktes wird das Geschäft entstehen, sagte Josef Trendelkamp sen. Dort können dann nicht nur postalische Dinge erledigt werden, sondern auch Lotto gespielt und Tabakwaren gekauft werden. Ein Datum für die Eröffnung steht noch nicht fest. Im Herbst soll es aber so weit sein.