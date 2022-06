Neue Wege gehen

Es war ein besonderer Tag für die 105 Schülerinnen und Schüler des zehnten Jahrgangs der Kardinal-von-Galen-Gesamtschule. Bei einer Abschlussfeier erhielten sie ihre Zeugnisse. Für viele endet damit die Zeit an der KvG und ein neuer Lebensabschnitt beginnt.

Manche werden bald eine Ausbildung beginnen, andere besuchen ein Berufskolleg, 36 werden an der Kardinal-von-Galen-Gesamtschule bleiben, eins eint sie alle: Der Freitag war für die 105 Schülerinnen und Schüler des zehnten Jahrgangs ein Tag, an den sie sich wohl noch lange erinnern werden. Bei ihrer Abschlussfeier am Nachmittag erhielten die Absolventen im Forum der Gesamtschule ihre Zeugnisse, abends wurde gemeinsam gefeiert.