Neuer Ortskaiser gesucht

Seit sechs Jahren regieren Heinz und Elsbeth Bölscher, am kommenden Wochenende sollen Nachfolgerin und Nachfolger für das Ortskaiserpaar von 2016 gefunden werden. Von Freitag bis Sonntag (2. bis 4. September) steht das elfte Nordwalder Ortskaiserschießen an. Vorbereitet ist alles, die spannende Frage bleibt: Wer will neuer Ortskaiser werden? Die Antwort wird am Samstagabend gegeben.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden WN ePaper

alle Artikel und Fotostrecken auf wn.de frei

WN-Apps für Smartphone und Tablet

endet automatisch