Neues Kapitel aufgeschlagen

Die Corona-Pandemie hat die Tourismusbranche hart getroffen. Berthold Allendorf vom Nordwalder Reiseveranstalter Zughansa hat in den fast drei Jahren Dauerkrise viel erlebt. Doch langsam geht es wieder aufwärts.

Berthold Allendorf könnte gleich mehrere Bücher schreiben. Genug Stoff hat sich angesammelt, dabei geht es um eine vergleichsweise kurze Zeitspanne von drei Jahren. Doch was der Inhaber des Reiseveranstalters Zughansa in diesen drei Jahren, seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie, erlebt hat, würde zahlreiche Seiten füllen. Denn wie viele andere Firmen in der Tourismusbranche hat Allendorf keine leichte Zeit hinter sich. Oder wie er es selbst ausdrückt: „Katastrophal“.