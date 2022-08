Neustart für „Hoffnungslichter“

Der Kulturverein „Mach Was!“ ist bei seinem Projekt „Hoffnungslichter“ bislang ein bisschen vom Pech verfolgt gewesen. Oder um es anders zu sagen: Die Corona-Pandemie hat den Verantwortlichen die Umsetzung der Aktion zum Jubiläumsjahr äußerst schwer gemacht. Nach mehreren erzwungenen Pausen soll das Projekt nun aber erneut Fahrt aufnehmen. „Wir starten wieder neu“, sagt Vorsitzender Udo Faster­mann.

Die Idee hinter „Hoffnungslichter“: Zum 20-jährige Bestehen des im Jahr 2000 gegründeten Vereins sollte eine Weihnachts-CD aufgenommen werden, quasi eine Neuauflage der CD „Auf einmal funkeln Sterne“ aus der Anfangszeit von „Mach Was!“. Zu hören sein sollen keine Cover klassischer Weihnachtslieder, sondern eigens für die CD geschriebene Stücke. Passend zu den Liedern wollte Frank Wienker Bilder malen. Corona grätschte zwar mehrfach dazwischen, was sich vor allem auf die Arbeit an der CD auswirkte. Zeitweise konnte der Chor gar nicht proben. „Wir mussten immer schieben, schieben, schieben“, sagt Udo Faster­mann. Das Projekt aufzugeben, kam für die Verantwortlichen aber nicht infrage. „Wir haben immer daran festgehalten.“

Kombination aus Musik und Bildern

Im Laufe der Zeit hat sich das Projekt etwas verändert, nicht so sehr was das Grundgerüst angeht, aber in der Ausgestaltung. „Während Corona hatten wir ein paar andere Ideen“, erklärt Fastermann. Einen Termin können sich Interessierte bereits merken: Am 20. November (Sonntag) wird das Projekt „Hoffnungslichter“ in einer vorweihnachtlichen Atmosphäre in der Bagno-Konzertgalerie aufgeführt. Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf eine Kombination aus malerischen und musikalischen Werken freuen, kündigt der Kulturverein an.

Insgesamt wirken rund 60 Sängerinnen und Sänger sowie musikbegeisterte Menschen an dem Projekt mit. Es beteiligen sich Solistinnen und Solisten, der Erwachsenenchor des Kulturvereins, der Männergesangsverein „Rheingold“, ein Streichquartett sowie viele Instrumentalistinnen und Instrumentalisten. Bernd Beenen hat die Lieder komponiert und getextet. Darin geht es um die tiefe Bedeutung von „Hoffnungslichter“ über Weihnachten hinaus. Frank Wienker hat zu den jeweiligen musikalischen Themen großflächige, farb- und kontrastreiche abstrakte Werke geschaffen.

„ »Wir suchen noch Sängerinnen und Sänger.« “ Udo Fastermann

Wer noch an dem Projekt mitwirken möchte, hat dazu Gelegenheit. „Wir suchen noch Sängerinnen und Sänger“, sagt Udo Fastermann. Beim Erwachsenenchor gebe es eine „große Stammmannschaft“, die aber noch Unterstützung verträgt. Erwachsene und Jugendliche sind eingeladen, montags von 20 bis 21.30 Uhr mit dem Chor in der Kapelle des St.-Augustinus-Altenzentrums zu proben. Mädchen und Jungen ab vier Jahren können sich noch dem Kinderchor anschließen. Sie treffen sich ab dem 9. September jeden Freitag von 15 bis 16 Uhr in der Kapelle des St.-Augustinus-Altenzentrums.

Im nächsten Jahr wird die neue Weihnachts-CD produziert und kann dann erworben werden. Der finanzielle Erlös des kulturellen Projektes ist für „Königskinder“, einen ambulanten Hospizdienst für Kinder und Jugendliche aus Münster, bestimmt. Die tiefsinnige Bedeutung des Projektes werde auch in der Intention und Kooperation mit „Königskinder“ erkennbar, erklärt „Mach Was!“.

Kartenvorverkauf noch nicht gestartet

Für Fragen oder Anregungen steht Bernd Bee­nen unter Telefon 01 73 / 26 49 17 5 oder per E-Mail an info@machwas.eu zur Verfügung. Weitere Informationen finden Interessierte auch im Internet unter www.machwas.eu. Der Kartenvorverkauf für die Veranstaltungen um 15 Uhr und um 17 Uhr am 20. November in der Bagno-Konzertgalerie wird noch über die Presse mitgeteilt.