Nikolas macht Kinder glücklich

In der Halle des Reit- und Fahrvereins war am Sonntag viel los: Der Nikolaus verteilte Geschenktüten an Kinder. Und es war ein Flohmarkt aufgebaut. An verschiedenen Verkaufsständen konnten Sättel, Reitstiefel, aber auch Westeroder Honig gekauft werden.

Verführerischer Waffelduft empfing am Sonntag die Besucherinnen und Besucher in der Reithalle. Dort waren eine Cafeteria und ein Flohmarkt für Reitzubehör aufgebaut worden. Und dann wartete da noch in der Mitte ein Podest, auf dem ein Stuhl stand.

Vormittags hatte bereits der Flohmarkt geöffnet. Zahlreiche Pferdedecken, Sättel oder Reitstiefel gab es dort. Im Angebot waren zudem wetterfeste Kleidung für Reiter und Schutzdecken für die Vierbeiner. Überall konnten Interessierte auch Trensen, Gurtzeug, Gerten oder Gebissstangen finden. Ein Verkaufsstand aus Sassenberg hatte selbst aufgefädelte Stirnriemen für die Pferde, passend dazu schicke Glitzerperlen zu einem Ring geformt mit Karabinerhaken, nutzbar als Gertenhalter am Sattel oder als Schlüsselanhänger.

An einem weiteren Verkaufsstand gab es einen echten Westernsattel. Nebenbei konnten die Gäste Westeroder Honig von Christian Große-Lanwer kaufen. „Der hier ist mit Marzipan, und dann gibt es auch noch einen mit Sanddorn“, bot Große-Lanwer Kostproben an. Elf Bienenvölker hatten im Frühjahr eine gute Tracht eingetragen.

Nikolausfeier und Flohmarkt Pony Idefix war als Rentier verkleidet beim Ponyreiten in der kleinen Halle dabei. Der Reit- und Fahrverein Nordwalde hatte zu Nikolausfeier und Flohmarkt eingeladen. Foto: Sigrid Terstegge Der Nikolaus verteilte Geschenktüten an Kinder. Foto: Sigrid Terstegge Stilecht mit Kutsche ging es in die Halle. Foto: Sigrid Terstegge Beim Flohmarkt gab es alles, was das Reiterherz begehrt. Foto: Sigrid Terstegge Beim Flohmarkt gab es auch Prunkstücke wie einen Westernsattel. Foto: Sigrid Terstegge ...Glitzerstirnriemen und Gertenhalter konnten ebenfalls gekauft werden. Foto: Sigrid Terstegge

Gegen 15 Uhr stieg die Aufregung bei den Kinder. Nicht etwa, weil alle in die kleine Halle zum Ponyreiten wollten, sondern weil der Nikolaus (Klaus Kuhlmann) erwartet wurde. Und dann war es so weit. Die Schiebetür wurde geöffnet und eine Kutsche, gezogen von zwei adventlich geschmückten Shetlandponys, kam hereingefahren. Nach ein paar Runden hielt die Kutsche schließlich am Podest an, der Nikolaus stieg aus und setzte sich auf den Stuhl. Helfer brachten ihm die Kisten mit Geschenktüten für die Kinder, die er einzeln aufrief.

„Wir haben rund 108 Tüten für die Kinder gepackt“, erläuterte Merle Gelking, Vorsitzende vom Jugendvorstand. Teilnehmen konnten auch Nichtmitglieder. In den beiden Corona-Jahren war der Nikolaus durch das Dorf gefahren und hatte die Tüten verteilt. Jetzt gab es wieder eine Feier in der Halle. „Wahrscheinlich werden wir das jetzt von Jahr zu Jahr abwechselnd gestalten“, meinte Gelking. Die Fahrt durch das Dorf sei ebenfalls sehr gut angekommen. Der Flohmarkt fand zum ersten, aber wohl nicht zum letzten Mal statt.