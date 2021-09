Noch Kandidaten gesucht

Zum Pfarrkonvent hatte die Kirchengemeinde St. Dionysius in die Pfarrkirche eingeladen. Ein Rückblick auf die Erlebnisse und Erfahrungen in der Corona-Pandemie stand dabei im Mittelpunkt.

Der Austausch über die Erfahrungen in der Corona-Zeit und wie es jetzt wieder los geht – das stand im Mittelpunkt des Pfarrkonvents, zu dem Vertreterinnen und Vertreter aller Gruppen und Vereine der Kirchengemeinde St. Dionysius in die Pfarrkirche eingeladen hatten.

Einzelne Vertreter berichteten darüber, wie manches während der Corona-Pandemie unmöglich war, aber auch andere neue Wege entdeckt wurden. So haben die Seniorinnen und Senioren mit kleinen Briefen den Kontakt aufrechterhalten und der Caritasausschuss hat für die Tafel mehr als in den vergangenen Jahren gesammelt, schreibt die Pfarrgemeinde in einer Pressemitteilung. Die Frauengemeinschaft hat viele Fahrradtouren angeboten, um die Gemeinschaft zu pflegen, die Landjugend hat eine Lichterfahrt mit Treckern als Hoffnungszeichen im Advent organisiert und die Pfadfinder konnten im vergangen Herbst ein Ferienangebot für die Kinder machen trotz vieler Hygieneauflagen.

Nach dem lebendigen Austausch stellte Pastoralreferent Jonas Born die neue Website der Pfarrei vor. Diese ist unter www.kirchengemeinde-nordwalde.de zu finden. Born berichtete, dass weitere Schritte in Richtung Digitalisierung gegangen wurden und Gottesdienste jedes Wochenende live gestreamt werden.

Die Arbeit im neuen multiprofessionellen Seelsorgeteam stellte Andrea Beenen vor, die als Sozialpädagogin seit März diesen Jahres im Seelsorgeteam mitarbeitet. Pfarrer Ulrich Schulte Eistrup berichtete über die neue Entwicklung im pastoraler Strukturen im Bistum Münster. Dieser Prozess startet im Herbst und die Pfarreiräte und Kirchenvorstände sind zu einer Infoveranstaltung eingeladen. Schulte Eistrup dankte auch für das zahlreiche Engagement in den Vereinen und Gruppen, das die Lebendigkeit der Pfarrei spiegelt und Mut macht, den Glauben weiter zu geben.

Die Vorsitzende des Pfarreirats Birgit Hillebrand führte durch die Veranstaltung und stellte die Arbeit der Gremien vor. Ein Knotenpunkt im Leben der Pfarrei sind der Kirchenvorstand und der Pfarreirat, die am 7. November neu gewählt werden. Nach der Schilderung über die Arbeit in den Gremien wurde eingeladen, sich als Kandidatin oder Kandidat für die Gremien aufstellen zu lassen. „Das ist eine ehrenamtliche Arbeit, die vielen Menschen in der Gemeinde in ihren Bereichen unterstützt und die einem selbst viel Freude schenken kann. Besonders für den Pfarreirat werden noch Kandidaten gesucht. Jeder kann sich gerne melden“, so die Kirchengemeinde. Auf viele Veranstaltungen und Möglichkeiten, sich in die Gemeinde einzubringen, wurde zum Schluss noch hingewiesen, ehe Birgit Hillebrand mit einem Dank an die Ehrenamtlichen den Abend beendete.