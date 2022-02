Für die Betreuung ihrer Kinder sollen Eltern ab dem kommenden Schuljahr mehr bezahlen – besonders in der Übermittagsbetreuung (ÜMI), aber auch in der Offenen Ganztagsschule (OGS). Die Verwaltung hat dafür Vorschläge erarbeitet, die Politik hat noch keine Entscheidung getroffen. Nachdem das Thema vor Weihnachten vom Haupt- und Finanzausschuss in die Fraktionen verwiesen worden war, wählten die Mitglieder des Schul-, Sozial-, Kultur- und Umweltausschusses am Donnerstagabend den gleichen Schritt.

