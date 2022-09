Noch Zeit für Feintuning

Die Grundzüge für die Neugestaltung des Amillyplatzes und des Rathausplatzes stehen fest. Diese hat der Gemeinderat in einer Sondersitzung am Dienstagabend beschlossen. Denn bis zum Ende dieses Monats will die Gemeinde einen Förderantrag bei der Bezirksregierung Münster einreichen. Im März kommenden Jahres dürfte Nordwalde dann die Nachricht erhalten, ob die Gemeinde Städtebaufördermittel erhält. Wenn das der Fall ist, erfolgt im Frühjahr die Detailplanung. Danach wird die endgültige Platzgestaltung beschlossen.

