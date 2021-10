Nordwalde öffnet die Türen

Die Bewerbung ist eingereicht, jetzt heißt es: Daumen drücken: Nordwalde möchte in 2023 als „Host Town“ eine Delegation der Special Olympics World Games begrüßen. Dafür haben Gemeinde, Jugendbildungsstätte sowie viele Vereine und Institutionen ein vierminütiges Bewerbungsvideo gedreht.

Sie öffnen die Türen, laden ein, heißen willkommen: In einem vierminütigen Video werden Menschen mit und ohne Behinderung gezeigt, wie sie Bowling oder Tennis spielen, schwimmen und laufen, Schülerinnen und Schüler formen das Wort „Welcome“ und Kindergartenkinder winken fröhlich in die Kamera. Mit dem Video bewirbt sich Nordwalde als „Host Town“ bei den Special Olympics World Games, die im Sommer 2023 in Berlin stattfinden.

Zu der Sportveranstaltung für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung kommen Athletinnen und Athleten aus aller Welt. Die Gemeinde möchte eine von 170 Gastgeber-Kommunen für die Delegation eines Landes werden. Die „Host Towns“ kümmern sich um Unterkunft und Verpflegung im Vorfeld der Veranstaltung, sorgen für Trainingsmöglichkeiten und den Transport nach Berlin.

An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Youtube Um Inhalte aus Youtube anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Zahlreiche Vereine und Institutionen beteiligen sich

Am Donnerstag hat Nordwalde die Bewerbung eingereicht, die Planungen dafür laufen bereits seit dem Frühjahr. Angefangen hatte alles damit, dass Kreis-Sozialdezernent Tilman Fuchs Bürgermeisterin Sonja Schemmann angesprochen hatte, ob die Gemeinde nicht „Host Town“ werden wolle. Von der Idee war nicht nur die Verwaltung angetan, sondern offensichtlich auch zahlreiche Vereine und Institutionen aus dem Dorf, die angeschrieben worden waren. „Es haben sich so viele zurückgemeldet. Das scheint für uns im Ort genau das Richtige zu sein“, sagt Sonja Schemmann. Mit der Evangelischen Jugendbildungsstätte (Jubi) hat die Gemeinde einen optimalen Partner gefunden, der den sprichwörtlichen Hut auf hat.

Die Entscheidung, sich zu beteiligen, sei relativ schnell gefallen, sagt Svenja Hoffmann, die Leiterin des Fachbereichs Inklusion: „Wir finden das gut. Wir haben Lust, das zu machen.“ Und thematisch passe es ja auch. Im kommenden Jahr sollen bereits verschiedene Aktionen in Nordwalde stattfinden, um Barrieren abzubauen, damit Sport, Freizeit und Kultur möglichst barrierefrei zugänglich sind.

„ »In Nordwalde haben wir uns als Host Town beworben, weil wir hier Inklusion als Alltag erleben. Inklusion bedeutet für uns, gemeinsam verschieden sein.« “ Sonja Schemmann

„Wir haben von Anfang an gesagt, dass wir alle Beteiligten mit ins Boot holen wollen“, sagt Hoffmann über den Bewerbungsprozess. Mehrfach trafen sie sich zu Online-Konferenzen, weil coronabedingt keine anderen Treffen möglich waren. Dabei entstand auch die Idee, ein Bewerbungsvideo zu drehen. Das Motto dafür lautet: „Nordwalde öffnet die Türen für Sport und Inklusion“. Wer Lust hatte, konnte sich daran beteiligen. Die vielen Reaktionen von Vereinen, Kitas, Schulen und Institutionen hätten sie „schier umgehauen“, sagt Hoffmann.

Zusammen mit Thomas Mohn hat Svenja Hoffmann alle besucht und Szenen gedreht. Die Northwood Runners werden beispielsweise beim Triathlon begleitet, das Jugendparlament beim Sprayen einer Graffitiwand und die Gangolfschule bei der Einschulungsfeier. Zu sehen ist aber auch Thomas Wendt, Goldmedaillengewinner bei den Special Olympics in Los Angeles, beim Tennis spielen. Mohn, mit dem Hoffmann schon früher Projekte gemacht hat, kümmerte sich um technische Umsetzung. Entstanden ist viel mehr Filmmaterial als in dem vierminütigen Video nun zu sehen ist. Auf die Ideen, was gefilmt werden soll, kamen die Beteiligten meist selbst.

Entscheidung soll im Dezember fallen

Passend zum Motto werden in dem Video auch viele Türen geöffnet. Bürgermeisterin Sonja Schemmann erklärt zu Beginn auch, warum die Gemeinde eine Delegation der Special Olympics World Games begrüßen möchte: „In Nordwalde haben wir uns als Host Town beworben, weil wir hier Inklusion als Alltag erleben. Inklusion bedeutet für uns, gemeinsam verschieden sein.“ Nun heißt es: Daumen drücken. Ob Nordwalde den Zuschlag als „Host Town“ erhält, soll Ende des Jahres fest stehen.