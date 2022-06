„O“ wie objektiv oder „d“ wie digital

Kampagne „Schulen in Nordwalde“ vorgestellt

Nordwalde

Mit ihrer Schullandschaft will die Gemeinde Nordwalde mehr werben und hat eine Kampagne mit dem Namen „Schulen in Nordwalde“ dafür vorgestellt. „Diese Kampagne ist so einfach wie auch genial“, sagte Bürgermeisterin Sonja Schemmann.

Von Matthias Lehmkuhlund