Obst in Hülle und Fülle

An der Gangolfschule wird es weiter frisches Obst und Gemüse geben. Dafür sorgt der Förderverein, nachdem eine EU-Förderung ausgelaufen ist. Einen Beitrag zur Sicherung der Gesundheit ihrer Kinder zu leisten, sei ihnen eine Herzensangelegenheit, so die Verantwortlichen.

Die Ernährungspyramide oder die „Fünf am Tag“-Regel – diese Grundsätze der Ernährungslehre werden schon Mädchen und Jungen im Kindergartenalter vor Augen geführt. Dass Obst und Gemüse auf dem täglichen Speiseplan nicht fehlen dürfen, wissen auch die Schülerinnen und Schüler der Gangolfschule.

Bis zum vergangenen Schuljahr profitierte die Nordwalder Grundschule noch von einer EU-Förderung, durch die Geld für Schulobst bereitgestellt wurde. Nach einigen Jahren erhielten nun andere Schulen und Kindertagesstätten den Zuschlag. Aber die Kinder müssen auf ihre regelmäßige Ration an Vitaminen und Mineralstoffen nicht verzichten. „Wir vom Förderverein der Gangolfschule freuen uns sehr, die Finanzierung des Schulobstes und -gemüses bis zu den Sommerferien zu übernehmen“, so die erste Vorsitzende Ute Wiechert. „Einen Beitrag zur Sicherung der Gesundheit unserer Kinder zu leisten, ist uns eine Herzensangelegenheit. Diese Maßnahme kommt der gesamten Schulgemeinde zugute.“

33 Kilogramm Obst und Gemüse

Anna Fleischer, auch Mitglied des Fördervereins, ist federführend bei diesem Projekt. „Bei der Auswahl des Lieferanten stach ein Unternehmen mit seinem individuellen und nachhaltigen Angebot besonders hervor. Der Unverpacktladen ‚Hülle & Fülle‘ aus Steinfurt hat unseren Wünschen und Anforderungen am besten entsprochen“, so Fleischer.

Kristian Kühling leitet das noch junge Unternehmen und brachte am Liefertag etwa 33 Kilogramm frisches, knackiges Obst und Gemüse aus regionalem oder ökologischem Anbau persönlich vorbei, so der Förderverein im Pressetext. „Unsere Bioware ist für den Biofachhandel produziert und hat eine andere Qualität als die Ware vom Discounter. Das schmeckt man“, sagte der Fachmann. Angeliefert wird in Leergutkisten – es wird der Umwelt zuliebe auf Folienverpackungen, Plastiktüten, Gummibänder oder Ähnliches verzichtet. „Auch wir als sogenannte ,Sortierweltmeister´ produzieren viel zu viel Plastikmüll und kümmern uns nur halbherzig um den weiteren Verbleib. Das geht auch anders“, so Kühling, der neben seinem Unverpacktladen auch mit der Belieferung von Schulen und Kitas seine Vision von einem nachhaltigen und sorgfältigen Umgang mit Ressourcen umsetzen möchte.

Dauerbrenner und Außergewöhnlicheres

„Im Vorfeld erstellten wir gemeinsam eine Liste mit 15 Obst- und Gemüsesorten, die aufgrund saisonaler und preislicher Gesichtspunkte von Woche zu Woche wechseln – darunter Dauerbrenner wie Äpfel, Bananen, Gurken und Möhren. Außergewöhnlichere Sorten wie Kiwis oder Kohlrabis regen die Geschmacksknospen der Kinder besonders an und sorgen für etwas Abwechslung auf dem Speiseplan“, erklärt Anna Fleischer, die aufgrund ernährungsphysiologischer und gesundheitlicher Aspekte ein Verhältnis von 60 Prozent Gemüse zu 40 Prozent Obst vorschlug. „Schnibbeleltern“ sortieren, waschen und schneiden die Rohkost, anschließend wird alles klassenweise portioniert.

Die Schüler, die sowohl in der Pause als auch im Offenen Ganztag und in der Übermittagsbetreuung von dem Angebot profitieren, sind einer Meinung: „Das Schulobst ist einfach mega.“ Eine besondere Bestätigung erhielt der Förderverein von einer Mutter: „Obst und Gemüse isst unser Sohn zwar schon zwischendurch mal, aber ich bin wirklich überrascht, ihn mit einem Stück Paprika in der Hand zu sehen.“