Öffentliche Ladeplätze für E-Autos

Gemeinde will neun Ladesäulen in drei Jahren anschaffen

Nordwalde

Nicht einen einzigen öffentlichen Ladepunkt gibt es in Nordwalde momentan. Doch das soll sich ändern, daran arbeitet die Gemeinde. In den nächsten drei Jahren sollen insgesamt neun Ladesäulen aufgebaut werden, an denen Nordwalderinnen und Nordwalder ihr E-Auto aufladen können.

Von Vera Szybalskiund